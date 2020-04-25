2020-04-25T13:26:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Севастополе стройку нового медцентра Минобороны РФ превратили в обсерватор

Один из рабочих заразился коронавирусом
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Минобороны РФФото: Минобороны РФ
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В Севастополе коронавирусной инфекцией заболел один из строителей нового медицинского центра на территории военного госпиталя Минобороны России в Севастополе.

- Это большая стройка в бухте Омега. Там трудится 700 рабочих в две смены, чтобы госпиталь был поскорее сдан - 15 мая министром обороны поставлен срок, - сообщил врио губернатора Севастопля Михаил Развожаев.

Под угрозой заражения находятся около 200 севастопольцев, которые ходили домой после работы.

По данным главы города, из-за инцидента стройка в бухте Омега переведена в режим обсервации. Строителям рекомендовано не возвращаться домой в течение 14 дней, чтобы не подвергать здоровье близких опасности. На территории строительной площадки развернуты палатки.

Начальник отдела информобеспечения Черноморского флота Алексей Рулев сообщил, что заражение одного из рабочих не повлияет на сроки сдачи модульного медцентра в эксплуатацию.

По его словам, тесты на коронавирус близких контактов зараженного показали отсутствие инфекции, а самого заболевшего доставили в инфекционный стационар филиала военно-медицинского госпиталя.

- В настоящее время выявлен круг контактировавших с ним лиц в количестве пяти человек, все они помещены на карантин и изолированы в инфекционном отделении филиала военно-медицинского госпиталя, за ними установлено постоянное наблюдение специалистов, - уточнил Рулев.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в Севастополе достигло 31. За последние сутки в городе-герое выявили пять инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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