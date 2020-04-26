Число зараженных коронавирусом в Крыму на 26 апреля: За сутки зафиксировали два новых случая

В Крыму количество больных коронавирусом продолжает расти. Вчера врачи выявили целых 10 случаев, сегодня подтвердились еще два.

Одна из заболевших была в очаге инфекции в Бахчисарайсом районе, село Верхоречье.

- В очаге заболевания круг контактов большой — 115 были на похоронах. Часть лиц первого порядка были помещены в обсерватор. По всем остальным проведено обследование. Именно при активном медицинском наблюдении была выявлена больная. Сейчас она изолирована в Симферопольскую городскую клиническую больницу, - сообщила в ходе оперативного штаба глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Что касается второго случая, то медики диагностировали короновирусную инфекцию у 95-летней женщины, которая обратилась за помощью в терапевтическое отделение городской больницы в Алуште. Она жаловалась на симптомы простуды.

- Так как палаты отделения не боксированы, было принято решение закрыть терапевтическое отделение на обсервацию. Сейчас в обсервации находится 17 медиков и 2 пациента. Мы определили круг контактов — это 105 человек, которые находятся под меднаблюдением на дому, - добавила Наталья Пеньковская.

По словам вице-премьера РК Елены Романовской, в таком возрасте у 95-летней бабушки был целый ряд сопутствующих болезней, поэтому сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

- Эта наш первый пациент, который подключен к системе искусственной вентиляции легких. Будем надеяться, что все обойдется, мы все молимся за нее, - пояснила Елена Романовская.

К настоящему моменту в Крыму подтвердили уже 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией.