Как в Крыму будут сдавать ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы во время карантина

Пока все школьники учатся дистанционно, заканчивая учебный год, одиннадцатиклассники заметно переживают. Ведь им нужно сдавать экзамены и определяться с будущей профессией. ЕГЭ в этом году сдадут больше 10 тысяч крымчан, однако точная дата начала единого госэкзамена пока неизвестна из-за распространения коронавируса.

- Пока что проведение ЕГЭ запланировано на 8 июня, но возможно будет корректировка этих дат, потому что вопрос еще обсуждается в Министерстве просвещения РФ, - сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

При этом выпускники 11-х классов закончат обучение в полном объеме по всем предметам, в то время как остальным школьникам до 20 апреля уже выставили оценки по некоторым направлениям.

В мае учителя уделят больше внимания русскому языку и математике, так как их нужно будет обязательно сдать на Государственной итоговой аттестации.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗЫ

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского КП-Крым сообщили, что с большой вероятностью абитуриентам придется сдавать экзамены дистанционно.

- На данный момент Министерство образования рекомендует проводить все экзамены дистанционно. Сейчас мы прорабатываем такой вариант. Помимо этого, график сдачи вступительных экзаменов в КФУ будет сдвинут, поскольку в этом году сдвигается проведение ЕГЭ. Наши экзамены начнутся не ранее, чем через 9 дней после объявления результатов единого госэкзамена, - отметил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев.

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