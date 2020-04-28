«О безопасности клиентов во время пандемии подумали. А о нашей – нет»

С 1 мая власти Крыма обещали выпустить на работу мастеров сферы услуг – косметологов, парикмахеров. Вот только когда представители бизнеса прочли требования Роспотребнадзора к работе во время пандемии, открывать салоны расхотелось.

Парикмахер, владелица одного из салонов в Симферополе анонимно, но максимально откровенно рассказа «КП-Крым», с какими проблемами столкнулся ее бизнес.

- Во всех профессиональных сообществах в соцсетях, чатах в мессенджерах – паника, паника, паника. Потому что мы все прекрасно понимаем, что работать в таких условиях – это терпеть убытки, да еще и подвергаться опасности.

Генеральная уборка с дезинфекцией

Генеральная уборка и так проводилась ежедневно, тут вопросов нет никаких. Дезинфицирующие средства мы регулярно закупали, использовали, но в условиях пандемии их придется заказывать не просто в большем объеме, а еще по возросшим в 3-4 раза ценам!

До введения режима самоизоляции литр дезсредства, сертифицированного для медицинского использования, стоил 500 рублей, то теперь – 1350 и выше. К тому же, попробуй найди в наличии – дефицит!

Бесконтактный контроль температуры тела работников

Даже у косметологических салонов нет в обиходе градусников, что уж говорить о парикмахерских. Бесконтактный термометр придется купить. Мы посмотрели цены в интернете - от 7,5 тысячи за штуку, но их уже разобрали. В наличии – за 9-10 тысяч, а это существенно для микробизнеса парикмахера.

Установка дозаторов с антисептиками

Здесь та же самая проблема, что и с дезсредствами. Да, это дополнительные расходы – пускай небольшие, но они будут. Не забываем, что антисептики для рук тоже взлетели в цене. А самое главное: мы не можем заложить все эти расходы в цену услуги, потому что у наших клиентов сейчас нет денег, все в тяжелой ситуации, и никто не готов платить в два раза больше. Убытки.

Антисептики из-за коронавируса взлетели в ценеФото: Анастасия ЖУКОВА

Работать в отдельных кабинетах

Это реализовать на практике будет сложно. Салонов с отдельными кабинетами для мастеров у нас практически нет, это, может быть, 1% по всему Крыму – люксовые заведения. Значит, остается посменная работа: один мастер в один день. А это опять означает убытки и для мастеров, и для владельца салона. Особенно для владельца, ведь один работающий мастер не заработает даже на аренду помещения.

Работать по предварительной записи с интервалами в 20 минут между посетителями, ожидающие – за дверью с соблюдением дистанции в 1,5 метра

Интервалы в 20 минут между посетителями означают, что мастер сможет за смену обслужить меньше людей, чем обычно. К тому же, это усложняет работу: не забываем о непредвиденных обстоятельствах, когда клиент приезжает раньше или позже срока. Сдвигать придется тогда всю очередь.

Ожидание на улице – не проблема, но ухудшает клиентский сервис, конечно. Если раньше мы могли предложить человеку посидеть в зоне ожидания, налить кофе, дать журнал полистать – то теперь придется клиенту топтаться за дверью.

Из-за самоизоляции клиентов у парикмахеров будет меньшеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Запрет на чай или кофе посетителям

Без кофе, конечно, можно обойтись. Но возникает вопрос. У нас в салоне, например, все одноразовое: и стаканчик, и ложечка для размешивания сахара. Почему кафе могут предлагать кофе в одноразовой посуде на вынос, а мы не можем дать клиенту кофе на вынос?

Социальная дистанция в 1,5 метра

Это замечательный пункт. Я хочу спросить у власти: почему мы должны беречь клиентов друг от друга, наносить социальную разметку, но мастеров от клиентов никто не бережет? Невозможно парикмахеру работать на расстоянии 1,5 метра от человека!

Когда мы стрижем человеку челку, к примеру, то мы с клиентом нос к носу. Даже на полметра невозможно отступить, на вытянутую руку нельзя работать, и расстояние – 10-15 сантиметров. И вот так, «в обнимку», мы проводим с людьми не менее часа. О нашей безопасности кто-то думает? Зачем разрешать работу сферы услуг, если это сопряжено с такими рисками?!

Пятидневный запас средств защиты

Хорошо, я в маске, клиент в маске, делаем вид, что все безопасно. Стричь человека, у которого на лице маска, - проблема, особенно если речь идет о мужчинах. Ладно, мастер извратился, слегка оттягивая веревочки, чего-то там настриг. Но… Маска после стрижки вся в волосах, а клиенту идти на улицу, ехать в транспорте. Значит, либо он должен прийти со сменной маской, либо мы должны ему такую предложить.

С женскими окрашиваниями еще лучше. Процесс длится от трех до шести часов, и придется сменить 3-4 маски, потому что в процессе мы их запачкаем. Где мы столько для клиентов возьмем?

Мало того, что стоимость одной маски сейчас в среднем 40 рублей вместо 5-10, как было до пандемии. Так их еще и не достать в нужном количестве! Попытались вчера в интернет-магазине заказать, так пока я адрес доставки печатала, пришло уведомление, что товара уже нет на складе. И куда ни обратись: в наличии крошечные партии за бешеные деньги. С одноразовыми халатами тоже ситуация плачевная, еле нашли партию по нормальной цене.

Рециркулятор для обеззараживания воздуха – тоже недешевая штука. У большинства поставщиков либо вообще нет в наличии, либо совершенно космические цены. На днях вышли на материковый завод-производитель, но у них очередь, доставка будет только через 40-50 дней.

На шампуни, лаки и краски среднестатистическая парикмахерская тратит порядка 20 тысяч рублей в месяцФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Мне кажется, что на сегодняшний день, учитывая растущее количество зараженных, нам лучше вообще не выходить на работу. Да, я знаю, что писали петиции, люди хотят стричься, парикмахеры писали, мол, выпустите нас, не совсем представляя, в каких условиях придется работать.

Да, действительно, нужна какая-то поддержка финансовая от государства, потому что ни у мастеров, ни у владельцев большинства салонов города нет финансовой подушки на тяжелые времена. Парикмахерские – это не малый бизнес, а микробизнес. Он не очень-то прибыльный, если учитывать все расходы (см. рубрику «Считалочка КП»).

Чтобы встать на ноги после пандемии, мы бы хотели, чтобы с нас сняли налоги за период простоя, а на ближайший месяц-два работы – немного снизили, ведь кризис явно не закончится, когда мы выйдем из самоизоляции, платежеспособность людей не сильно улучшится.

И самый главный вопрос – это стоимость аренды. Да, власти объявили, что отменяют плату за аренду государственного имущества, но у салонов-то обычно владельцы квадратных метров – частники! И далеко не все идут на отмену арендной платы, ведь им государство никаких компенсаций не обещало.

Мы бы хотели спокойно переждать пик пандемии и выйти на работу уже в нормальном режиме, пусть и с рециркуляторами, не подвергая опасности ни свое здоровье, ни здоровье клиентов.

СЧИТАЛОЧКА «КП»

Мы с помощью нашей собеседницы посчитали приблизительные доходы и расходы парикмахерской эконом-класса (3 мастера и владелец), которая начала работать во время пандемии.

Отметим, что мы при расчетах предполагаем, будто мастера оформлены официально, получают зарплату в размере МРОТ.

На деле же это обычно не так: мастера либо вообще работают нелегально, либо оформлены на 0,25 ставки. Еще один распространенный вариант – когда парикмахер открывает ИП, оформляет патент и просто арендует рабочее место, не получая зарплаты вовсе.

Но мы решили продемонстрировать полностью законную математику, просто немного округлили цифры для простоты и наглядности.

В салоне эконом-класса обычно работают 3 мастера и хозяин (который тоже обычно принимает клиентов).

РАСХОДЫ

Налоги (при упрощенной системе) – 12 000 рублей (за наемных рабочих) + 4000 рублей (за работающего хозяина)

Зарплата – 36 000 рублей

Аренда – 40 000 рублей

Расходные материалы (шампуни, краски, лаки) – 20 000 рублей

Дезсредства – 3 000

Халаты одноразовые – 4 500 рублей (при условии работы 1 мастера в день, в эконом-салоне нет кабинетов)

Маски - 3600 рублей (40 рублей за штуку, по 3 маски на смену) =

+ перед открытием надо купить рециркулятор (стоимость от 10 до 30 тысяч) и бесконтактный термометр (от 7 до 15 тысяч)

Всего расходов: 123 100 рублей, не считая вложений в виде рециркулятора и термометра

ДОХОДЫ

Так как работает только 1 мастер в день с большими интервалами между клиентами, то в среднем он будет зарабатывать до 2000 рублей в день.

То есть доходы составят 60 000 рублей за месяц.

ИТОГО: 63 100 рублей убытков

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