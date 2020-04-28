Крыммедстрах: Особенности получения медицинской помощи и страхового сопровождения в период COVID-19

В Крыму все еще действует строгий режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Всеобщий карантин серьезно повлиял как на оказание медицинской помощи пациентам, так и на работу страховых медицинских организаций. В одной из ведущих страховых медицинских компаний полуострова «Крыммедстрах» рассказали, с какими нововведениями могут столкнуться граждане, которые обращаются во время карантина за помощью к врачам и страховым представителям.

Именно сейчас, в непростой период распространения коронавируса, достоверная информация о режиме работы медицинских служб может, без преувеличения, спасти вам жизнь.

Что нужно знать об оказании медицинской помощи?

1. Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме и безотлагательно.

2. Сроки ожидания медицинской помощи в плановой форме (установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) могут быть увеличены региональными органами управления здравоохранением.

3. Плановая госпитализация в стационар или дневной стационар, а также некоторые обследования (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы) осуществляются только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент, или по направлению, выданному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

4. Медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на гемодиализе продолжает оказываться в полном объеме.

5. Приостановлено проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних.

ВАЖНО!

Лицам с хроническими заболеваниями:

- если у Вас нет жалоб и ухудшения самочувствия, плановый визит к врачу лучше отложить в целях снижения риска распространения COVID-19;

- при наличии жалоб необходимо вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия – скорую помощь;

- если у вас закончился рецептурный препарат, свяжитесь с лечащим врачом для выписки рецепта и получения препарата.

Для удобства и безопасности граждан

1. Срок действия временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования, продлен до 31 декабря 2020 года.

2. Даже если срок действия временного свидетельства закончился, нет необходимости срочно обращаться за получением постоянного полиса - медицинская помощь будет Вам оказана на основании временного свидетельства.

3. Лица, приехавшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также проживающие с ними, могут получить больничные листы, не посещая поликлиники: в личном кабинете на сайте регионального Фонда социального страхования, приложив фото документов, подтверждающих поездку в указанные страны.

4. Если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах.

Страховое сопровождение

Страховые представители продолжают свою работу по сопровождению застрахованных лиц с учетом тех особенностей, которые накладывает COVID-19.

В частности, компания «Крыммедстрах» совместно с Территориальным фондом ОМС проинформировали о правилах поведения при возникновении признаков заболевания более 230 тысяч граждан старше 45 лет, которые находятся под диспансерным наблюдением по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету.

Также продолжается работа по защите прав застрахованных лиц, если у них возникают проблемы при получении медицинской помощи: рассмотрение жалоб и обращений, консультационная и оперативная помощь.

Единственное отличие – страховые представители не ведут личный прием в офисах и медицинских организациях. Однако все остальные способы обращения к ним доступны: по телефону «горячей линии», письменно, в том числе по электронной почте или на сайте страховой компании.

- Ежедневно к нам на «горячую линию» поступает 250-300 обращений, это гораздо больше, чем в «довирусный» период. Большая часть вопросов связана с оформлением полисов и сроком действия документов в текущей ситуации. Но кроме этого остались вопросы, требующие содействия страхового представителя в получении медицинской помощи, добавились вопросы, связанные с коронавирусом, - рассказали в «Крыммедстрахе».

ВАЖНО!

Если Ваши права в системе ОМС нарушают, а также по любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством медицинской помощи, обращайтесь к страховым представителям:

- по телефонам прямой связи, которые расположены в лечебных учреждениях (поликлиниках);

- по телефону контакт-центра Территориального фонда ОМС;

- по телефону «горячей линии» своей страховой компании.

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КОНКРЕТНО

ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц.ОС «4325-01» от 13.07.2015г. выдана ЦБ РФ, член Всероссийского союза страховщиков, рег.№160).

Обращайтесь по адресам:

г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 29,

г. Севастополь, ул. Ленина, 17,

По телефону «горячей линии»:

8-800-100-77-03

Сайт: http://oms-crimea.ru/