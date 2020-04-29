2020-04-29T09:48:39+03:00
Экономика

Субсидия на зарплату работникам в связи с коронавирусом: Куда обращаться

«Комсомолка» узнала, куда обращаться за субсидиями на зарплату работникам, которые под угрозой увольнения из-за коронавируса
Анастасия ЖУКОВА
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Большинство отраслей бизнеса остались без доходов из-за коронавируса, поэтому нуждаются в субсидиях на зарплату работникамБольшинство отраслей бизнеса остались без доходов из-за коронавируса, поэтому нуждаются в субсидиях на зарплату работникамФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму начали принимать заявки от предпринимателей на субсидии, предназначенные для выплаты заработной платы.

Субсидию на зарплату работникам в связи с коронавирусом могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые встали на учет в налоговой до 1 января 2020 года и работают на территории республики. Кроме того, у работодателя должны быть наемные сотрудники, которые рискуют быть уволенными из-за неполных рабочих смен или простоя.

Государственным и муниципальным учреждениям субсидии выплачивать не будут.

Заявку на выплату нужно подавать в любое отделение ГКУ РК «Центр занятости населения» с 28 апреля по 1 августа 2020 года.

Телефоны для справок: +7 3652 54 59 74, +7 3652 60 02 06

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПЕРЕЧИСЛЯТ

Напомним, Владимир Путин объявил, что объем поддержки для конкретной компании рассчитают исходя из численности ее работников на 1 апреля 2020 года. На каждого сотрудника в месяц предприниматель получит 12 130 рублей на выплату зарплаты.

При этом необходимо к 1 апреля сохранить на местах не менее 90% штатных сотрудников.

Финансы поступят на счет после 18 мая - за апрель. А средства за май переведут в июне.

Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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