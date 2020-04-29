Ялтинский многопрофильный медцентр: Вывести медицину в Крыму на новый уровень

После присоединения Крыма к России перед Минздравом страны была поставлена стратегическая задача – обеспечить крымчан квалифицированной медицинской помощью. При поддержке президента РФ Владимира Путина в 2017 году в Ялте открылся Многопрофильный республиканский медицинский центр (МРМЦ).

В настоящее время в МРМЦ работают более высококвалифицированные специалисты, которые оказывают пациентам амбулаторную помощь по различным направлениям: терапия, кардиология, аритмология, сосудистая хирургия и травматология-ортопедия.

Здесь пациенты также имеют возможность сделатьУЗИ, включая УЗИ сосудов, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, рентген, ЭКГ и коронарографию на новейшем оборудовании.

Главная гордость МРМЦ – сложнейшие операции, многие из которых выполняются в Крыму впервые. Благодаря проведенным высокотехнологичным операциям уже в 2017 году удалось в 5 раз сократить смертность от острого инфаркта миокарда на Южном берегу Крыма.

Лечение в МРМЦ бесплатно для пациентов с ОМС. Оплата медуслуг осуществляется за счет федеральных квот или страховых организаций.

Кроме того, на базе МРМЦ регулярно проходят обучающие мастер-классы ведущих медицинских специалистов – сотрудников лечебных учреждении ФМБА России. Активно применяется формат дистанционного обучения: каждый врач, посетивший мастер-класс, может увидеть в «режиме реального времени» актуальные технологии и методики, которые применяются во всем мире.

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