2020-04-29T15:15:33+03:00
Здоровье

Ялтинский многопрофильный медцентр: Вывести медицину в Крыму на новый уровень

В Многопрофильном республиканском медицинском центре бесплатно обследуют пациентов, проводят уникальные операции и обучают врачей
Степан ОСТИНОВ
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Лечение в МРМЦ бесплатно для пациентов с ОМСЛечение в МРМЦ бесплатно для пациентов с ОМС
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После присоединения Крыма к России перед Минздравом страны была поставлена стратегическая задача – обеспечить крымчан квалифицированной медицинской помощью. При поддержке президента РФ Владимира Путина в 2017 году в Ялте открылся Многопрофильный республиканский медицинский центр (МРМЦ).

В настоящее время в МРМЦ работают более высококвалифицированные специалисты, которые оказывают пациентам амбулаторную помощь по различным направлениям: терапия, кардиология, аритмология, сосудистая хирургия и травматология-ортопедия.

Здесь пациенты также имеют возможность сделатьУЗИ, включая УЗИ сосудов, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, рентген, ЭКГ и коронарографию на новейшем оборудовании.

Главная гордость МРМЦ – сложнейшие операции, многие из которых выполняются в Крыму впервые. Благодаря проведенным высокотехнологичным операциям уже в 2017 году удалось в 5 раз сократить смертность от острого инфаркта миокарда на Южном берегу Крыма.

Лечение в МРМЦ бесплатно для пациентов с ОМС. Оплата медуслуг осуществляется за счет федеральных квот или страховых организаций.

Кроме того, на базе МРМЦ регулярно проходят обучающие мастер-классы ведущих медицинских специалистов – сотрудников лечебных учреждении ФМБА России. Активно применяется формат дистанционного обучения: каждый врач, посетивший мастер-класс, может увидеть в «режиме реального времени» актуальные технологии и методики, которые применяются во всем мире.

КОНТАКТЫ

Адрес: Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Севастопольское шоссе, д.2, уч.2

Тел.: + 7 (365) 455-50-03

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