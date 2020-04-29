Ялтинскую набережную приводят в порядок, чтобы принять туристов сразу после карантина

Ялта откроет курортный сезон, как только в Крыму снимут режим повышенной готовности к ЧС по коронавирусной инфекции. В городе приводят в порядок набережную, высаживают цветы, ремонтируют фонари и лавки.

Ежегодно курортные города и поселки Крыма открывают сезон 1 мая. В этом году эпидемия коронавируса отложила приезд первых массовых групп отдыхающих как минимум до 1 июня - гостиницам и санаториям запрещено до этой даты принимать постояльцев. Чтобы ограничить туристический поток в Крым на майские праздники, всех приезжих обязали пройти 14-дневный карантин в условиях обсерватора. Исключения составят туристы с крымской пропиской и владельцы недвижимости в Крыму.

Город приводит в порядок общественные места. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Тысячи цветов будут радовать гостейкурорта. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Рабочие ремонтируют фонари и плафоны. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Скамейки на набережной можно освежить, пока нет отдыхающих. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Открыть сезон готовились уже 1 мая. Фото: пресс-служба администрации Ялты