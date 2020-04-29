2020-04-29T17:49:54+03:00
Туризм

Ялтинскую набережную приводят в порядок, чтобы принять туристов сразу после карантина

Без приезжих экономика курортного города страдает [фото]
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Ялта готова принять туристов сразупослеотмены ограничений на передвижение. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыЯлта готова принять туристов сразупослеотмены ограничений на передвижение. Фото: пресс-служба администрации Ялты
Изменить размер текста:

Ялта откроет курортный сезон, как только в Крыму снимут режим повышенной готовности к ЧС по коронавирусной инфекции. В городе приводят в порядок набережную, высаживают цветы, ремонтируют фонари и лавки.

Ежегодно курортные города и поселки Крыма открывают сезон 1 мая. В этом году эпидемия коронавируса отложила приезд первых массовых групп отдыхающих как минимум до 1 июня - гостиницам и санаториям запрещено до этой даты принимать постояльцев. Чтобы ограничить туристический поток в Крым на майские праздники, всех приезжих обязали пройти 14-дневный карантин в условиях обсерватора. Исключения составят туристы с крымской пропиской и владельцы недвижимости в Крыму.

Город приводит в порядок общественные места. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Город приводит в порядок общественные места. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Тысячи цветов будут радовать гостейкурорта. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Тысячи цветов будут радовать гостейкурорта. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Рабочие ремонтируют фонари и плафоны. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Рабочие ремонтируют фонари и плафоны. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Скамейки на набережной можно освежить, пока нет отдыхающих. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Скамейки на набережной можно освежить, пока нет отдыхающих. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Открыть сезон готовились уже 1 мая. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Открыть сезон готовились уже 1 мая. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Город полностью зависит от туризма - нет сезона, нет средств. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Город полностью зависит от туризма - нет сезона, нет средств. Фото: пресс-служба администрации Ялты

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник кайтсерфера: «Фишка тундры на Кольском полуострове - в большом количестве классных сопок, по которым не скучно кататься»
Спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга Артем Кусенков рассказал, чем каждый год привлекает Териберка любителей ветра и скорости [видео]
Весна онлайн: на юге зацвели сакура и персики
Что бы ни происходило в мире, у природы свои законы. И весна во многие регионы пришла точно в срок. В первую очередь, это, конечно, касается юга России. В Краснодарском крае уже все цветет. Любуемся краснодарскими парками и садами на удаленке
Новости 24