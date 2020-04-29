2020-04-29T16:34:24+03:00
Происшествия

ФСБ задержала замдиректора Крымской железной дороги за продажу 54 вагонов

Госпредприятие потеряло от этой сделки 9 миллионов рублей [фото, видео]
Никита ПОЛЬКО
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Руководителя предприятия задержали на рабочем месте.Руководителя предприятия задержали на рабочем месте.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Заместитель генерального директора Крымской железной дороги задержан за продажу вагонов по цене в разы дешевле рыночной. Из-за преступной схемы чиновника предприятие понесло убытки на миллионы рублей.

В отношении руководителя госпредприятия возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Заместителя гендиректора задержали сотрудники крымского управления ФСБ на рабочем месте. По информации КП-Крым, речь идет об Алексее Белозерове, который занимает должность заместителя генерального директора по управлению имущественным комплексом и закупкам КЖД.

Чиновник в сентябре 2018 года продал одной из компаний 54 вагона за 11 миллионов рублей. Реальную рыночную стоимость этого «товара» руководитель КЖД не определил, указав, что вагоны не пригодны для использования.

Но когда за оценку государственного добра взялись правоохранители, то выяснилось, что вагоны тянут не меньше, чем на 20 миллионов рублей.

Алексей Белозеров. Фото: ФГУП Крымская железная дорога

Алексей Белозеров. Фото: ФГУП Крымская железная дорога

- В результате разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше 9 миллионов рублей, что является упущенной выгодой для предприятия, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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ФСБ задержала замруководителя "Крымской железной дороги".Оперативное видео УФСБ по РК

ИСТОЧНИК KP.RU

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