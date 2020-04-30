Виктор Белый: «Автор Суши» - в топе среди доставок еды на дом в Симферополе»

Рынок доставки еды на дом в крымской столице изобилует различными службами, которые готовы порадовать своей кухней симферопольцев, особенно во время карантина.

Тем не менее, среди таких компаний особо выделяется «Автор Суши» - молодая, но амбициозная служба доставки.

Мы поговорили с директором службы доставки «Автор Суши» Виктором Белым. Он впервые рассказал об основании самой службы, разнообразии меню и мерах безопасности во время эпидемии коронавируса.

Здравствуйте Виктор Викторович, наши читатели давно хотели с вами познакомиться. Пора «выйти из тени». Расскажите, как все начиналось?

- В последний день 2014 года - то есть 31 декабря - запустили доставку. За это время преодолели множество трудностей и барьеров. Многое пришлось переделать, переосмыслить. И рецептуру, и технологию приготовления, и кадры подчистить. Ведь мы работаем в регионе, где с мая по сентябрь «сезон на побережье». Бывало, сам возле печи стоял и роллы крутил. Зато все процессы знаю. Надо помочь? Встану и помогу!

Почему «Автор Суши»?

- Изначально хотели только японскую кухню запускать. Но потом уникальный рецепт теста разработали, и пошла пицца в продажу. Пригласили магистров кухни - запустили воки и бургеры. Люди просят бизнес ланчи, стейки, салаты… Прислушиваемся. Сейчас у нас достаточно широкий ассортимент блюд на любой вкус. Вот осетинские пироги недавно начали выпекать.

АС Collection. Тоже ваш логотип? Значит у вас несколько заведений?

- Да, но все закрыли. Сосредоточил все силы на «Автор Суши». Стоило переключить внимание на другие заведения, потеряли много клиентов. Но сейчас наладили обратную связь, сделали работу над ошибками и постепенно наши заказчики возвращаются к нам. Многие просят у нас франшизу. Работаем над этим.

Ходят слухи, что вы помогаете людям. Это так?

- Не вижу смысла выставлять это на показ. Следующий вопрос.

Многие до сих пор думают, что в «Автор Суши» - только суши...

- Да, это так. Многие не знают, что у нас божественные бургеры с нашей котлетой, осетинские пироги, где начинки в два раза больше чем теста, пицца которую можно на следующий день на сковородке разогреть, и тесто вернет свою нежность и мягкость. Да, я бесконечно могу говорить о меню «Автор Суши»…горжусь своей кухней. Поэтому компания в процессе ребрендинга. Будем менять название.

Пиццу "Автор Суши" можно на следующий день разогреть - и тесто вернет свою нежность и мягкость.

Что-то поменялось в работе фирмы во время карантина?

- Да, конечно. Больше контроля и больше ответственности: перед работниками - никого не уволил, всех организовал; перед заказчиками - соблюдение противоэпидемических и профилактических мер. Весь персонал ТМ «Автор Суши», включая поваров и курьеров, придерживаются всех необходимых санитарных норм. Помещения компании регулярно дезинфицируются. Мы не допускаем сотрудников к работе при малейших симптомах ОРВИ, все работают исключительно в перчатках и медицинских масках, а курьеры по возможности стараются минимизировать личные контакты с клиентами. Здоровье и безопасность для нас — главные приоритеты. Сейчас финансовые запасы у людей на исходе и мы в свою очередь, несмотря на рост себестоимости, не поднимаем цены, продолжаем баловать наших клиентов акционными наборами, призами, подарками. Где то себе в убыток, но… кому сейчас легко?

Обычно в городе жуткие пробки. Как справляются курьеры?

- Служба доставки «Автор Суши» - это то, на чем нельзя экономить! Увеличиваем штат курьеров. Стараемся дать не более двух заказов в одни руки. Ребята у нас хорошие, быстрые. В среднем по времени заказ привозится с пыла с жара от 30 минут до часа. Бывают из-за пробок недоразумения, но люди понимают, ждут и полтора часа. Но это скорей исключение, чем правило. Я практически живу на работе, и в «запару» - заказ в руки и вперед!

Сумму минимального заказа для бесплатной доставки «Автор Суши» не меняла уже два года, так и оставляем – от 400 рублей.

Какими ресурсами посоветуете пользоваться, чтоб сделать заказ. Или только по телефону?

- О.., мы задействовали все возможные ресурсы.

Можно по телефону +7(978)879-5555.

Через социальные сети (группа VK «AC Collection»).

На официальном сайте ТМ «Автор Суши» - https://avtorsushi.ru.

Скоро запустим специальное мобильное приложение для заказа.

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