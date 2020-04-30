Фотофакт: Жители Каменки устроили «домашние митинги» против мусорной свалки
Не нарушая режим самоизоляции, жители дачного массива Каменка под Симферополем протестуют, не выходя из дома. Лидер движения - местный житель Александр Краса - призвал начать «митинг на самоизоляции». На воротах хозяйств можно увидеть вывески с требованием закрыть или перенести мусоросортивочный комплекс, который буквально подпирает жилые дома.
Режим изоляции позволяет вывешивать на забор объявления, а вот массово собираться - нетФото: Михаил ПАТЛИС
Линия сортировки, которая была законсервирована в июне 2019 года, возобновила работу неделю назад. Каждый час на свалку в Каменке заезжают грузовики МУП «Экоград», полные бытовых отходов.
Немые протесты против завода в черте городаФото: Михаил ПАТЛИС
Глава Крыма еще год назад дал распоряжение прекратить работу предприятия. Но судебного решения о закрытии завода до сих пор нет, и в Каменке снова начали сортировать мусор.
Ситуация осложняется тем, что не все жильцы на территории массива имеют прописку.
Машины продолжают свозить сюда мусорФото: Михаил ПАТЛИС
- Люди боятся, что их могут начать выселять из своих домов, раз они построены вблизи завода, - рассказывает Светлана, местная жительница, мать двоих детей.
Среди цветов "вырос" мусорФото: Михаил ПАТЛИС
Алевтина, пенсионерка и хозяйка дома, расположенного ближе всего к заводу (в 470 метрах) давно прописана по месту жительства. Она опасается другого - загрязнения почвы и воздуха, ведь завод нарушает многие санитарные нормы.
Не все жильцы на территории массива имеют пропискуФото: Михаил ПАТЛИС
По заявлению Александра Красы, жильцы Каменки не будут мириться с возобновлением работы завода, даже несмотря на пандемию и самоизоляцию. На 30 апреля был запланирован пикет в центре Симферополя, но местные власти не дали добро на его проведение.
Завод нарушает многие санитарные нормыФото: Михаил ПАТЛИС
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Жильцы Каменки не будут мириться с возобновлением работы заводаФото: Михаил ПАТЛИС
ИСТОЧНИК KP.RU