2020-04-30T18:40:02+03:00
Общество

Фотофакт: Жители Каменки устроили «домашние митинги» против мусорной свалки

Закрытая год назад линия сортировки отходов снова начала работать
Михаил ПАТЛИС
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Жители дачного массива Каменка под Симферополем протестуют, не выходя из домаЖители дачного массива Каменка под Симферополем протестуют, не выходя из домаФото: Михаил ПАТЛИС
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Не нарушая режим самоизоляции, жители дачного массива Каменка под Симферополем протестуют, не выходя из дома. Лидер движения - местный житель Александр Краса - призвал начать «митинг на самоизоляции». На воротах хозяйств можно увидеть вывески с требованием закрыть или перенести мусоросортивочный комплекс, который буквально подпирает жилые дома.

Режим изоляции позволяет вывешивать на забор объявления, а вот массово собираться - нет Фото: Михаил ПАТЛИС

Режим изоляции позволяет вывешивать на забор объявления, а вот массово собираться - нетФото: Михаил ПАТЛИС

Линия сортировки, которая была законсервирована в июне 2019 года, возобновила работу неделю назад. Каждый час на свалку в Каменке заезжают грузовики МУП «Экоград», полные бытовых отходов.

Немые протесты против завода в черте города Фото: Михаил ПАТЛИС

Немые протесты против завода в черте городаФото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма еще год назад дал распоряжение прекратить работу предприятия. Но судебного решения о закрытии завода до сих пор нет, и в Каменке снова начали сортировать мусор.

Ситуация осложняется тем, что не все жильцы на территории массива имеют прописку.

Машины продолжают свозить сюда мусор Фото: Михаил ПАТЛИС

Машины продолжают свозить сюда мусорФото: Михаил ПАТЛИС

- Люди боятся, что их могут начать выселять из своих домов, раз они построены вблизи завода, - рассказывает Светлана, местная жительница, мать двоих детей.

Среди цветов "вырос" мусор Фото: Михаил ПАТЛИС

Среди цветов "вырос" мусорФото: Михаил ПАТЛИС

Алевтина, пенсионерка и хозяйка дома, расположенного ближе всего к заводу (в 470 метрах) давно прописана по месту жительства. Она опасается другого - загрязнения почвы и воздуха, ведь завод нарушает многие санитарные нормы.

Не все жильцы на территории массива имеют прописку Фото: Михаил ПАТЛИС

Не все жильцы на территории массива имеют пропискуФото: Михаил ПАТЛИС

По заявлению Александра Красы, жильцы Каменки не будут мириться с возобновлением работы завода, даже несмотря на пандемию и самоизоляцию. На 30 апреля был запланирован пикет в центре Симферополя, но местные власти не дали добро на его проведение.

Завод нарушает многие санитарные нормы Фото: Михаил ПАТЛИС

Завод нарушает многие санитарные нормыФото: Михаил ПАТЛИС

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Жильцы Каменки не будут мириться с возобновлением работы завода Фото: Михаил ПАТЛИС

Жильцы Каменки не будут мириться с возобновлением работы заводаФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

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