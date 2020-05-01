2020-05-01T11:07:42+03:00
Общество

Крым готовится открывать отели с 12 мая, а принимать туристов с июня

По самым скромным подсчетам, в этом сезоне республика потеряет миллион отдыхающих
Никита ПОЛЬКО
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Условия Роспотребнадзора предприниматели считают трудновыполнимыми.Условия Роспотребнадзора предприниматели считают трудновыполнимыми.Фото: Анна КИРИЕНКО
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Готовить объекты к началу курортного сезона крымские отели, гостиницы и санатории местные власти начнут с 12 мая. Уже летом правительство рассчитывает на постепенное снятие ограничений для самих туристов. Однако и в этом случае, по самым скромным подсчетам, в курортном сезоне 2020 года полуостров потеряет около миллиона отдыхающих.

- Мы понимаем, что этот сезон будет совершенно другим, он не будет похож на все предыдущие и должны быть к этому готовыми, - заявил министр курортов Крыма Вадим Волченко.

Главная надежда профильного министерства – возобновление работы курортной сферы в начале июня. Хотя бы частичное.

Несмотря на запрет от местного Роспотребнадзора на работу средств размещения, власти хотят собрать предложения от самих отельеров, понять, как бизнес видит выход из сложившейся ситуации.

- Мы подали все необходимые документы, чтобы с 12 мая можно было начать подготовку к летнему периоду. Это касается и объектов размещения, и пляжей. Если эпидемиологическая ситуация будет благополучной, то уже летом Крым постепенно будет снимать туристические ограничения и возвращаться к обычной жизни, - надеется министр Волченко.

А пока Роспотребнадзор уже подготовил требования по дальнейшей работе объектов санаторно-курортного комплекса. Что же касается отелей, гостиниц и пляжей, то такие рекомендации пока в стадии разработки. Все имеющиеся советы есть на сайте Роспотребнадзора.

Однако, по мнению самих отельеров и экспертов отрасли, рекомендации Роспотребнадзора трудновыполнимы. Бизнес надеется, что после снятия ограничений они станут мягче.

Тем не менее, предприниматели до сих пор не понимают, как будет проходить паспортизация пляжей, каковы будут правила приема сезонных работников. Более всего отельеров волнует вопрос, как вернуть деньги за неиспользованные путевки тем туристам, которые не смогли приехать в Крым из-за пандемии и срочно требуют возврата своих средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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