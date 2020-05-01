Скончался вице-премьер правительства Крыма Павел Королев

Утром 1 мая в Крыму скончался Павел Королев, заместитель председателя Совета министров республики. О причинах смерти Королева пока не сообщается.

- Сегодня рано утром скончался наш коллега. Человек - системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым, - прокомментировал случившееся глава республики Сергей Аксенов.

Королев родился в Москве в 1960 году. С 1996 по 2002 год был главой представительства Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России в Германии.

В 2004 году Королев стал заместителем директора департамента имущественных отношений и реформирования Министерства транспорта РФ.

С 2012 года занимал должность заместителя министра экономического развития России, курировал вопросы земельных отношений и гражданского оборота недвижимого имущества.

С декабря 2016 года Королев работал заместителем главы совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым. 7 ноября 2019 года его переназначили на этот пост.

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