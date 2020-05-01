2020-05-01T10:47:04+03:00
Общество

Скончался вице-премьер правительства Крыма Павел Королев

До назначения в правительство республики он работал заместителем министра экономразвития России
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Павел Королев работал в Крыму с 2016 года. Фото: СОЦСЕТИ.Павел Королев работал в Крыму с 2016 года. Фото: СОЦСЕТИ.
Изменить размер текста:

Утром 1 мая в Крыму скончался Павел Королев, заместитель председателя Совета министров республики. О причинах смерти Королева пока не сообщается.

- Сегодня рано утром скончался наш коллега. Человек - системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым, - прокомментировал случившееся глава республики Сергей Аксенов.

Королев родился в Москве в 1960 году. С 1996 по 2002 год был главой представительства Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России в Германии.

В 2004 году Королев стал заместителем директора департамента имущественных отношений и реформирования Министерства транспорта РФ.

С 2012 года занимал должность заместителя министра экономического развития России, курировал вопросы земельных отношений и гражданского оборота недвижимого имущества.

С декабря 2016 года Королев работал заместителем главы совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым. 7 ноября 2019 года его переназначили на этот пост.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить
Новости 24
В Симферополе 4 мая появятся точки по выдаче георгиевских ленточек
Движение на трассе Симферополь-Ялта ограничат в районе села Заречное
С арендаторов торговых мест на рынках Крыма требуют деньги
Перед майскими праздниками через Крымский мост поехали тысячи автомобилей
Больше 500 предприятий Крыма получили разрешение начать работу с 1 мая
Родильный дом №2 в Симферополе закрывают на обсервацию
В Крыму для медиков приобрели 200 противочумных костюмов
В Крыму стало больше пациентов в тяжелом состоянии с Covid-19
Полиция ловит в Крыму все больше нарушителей режима изоляции
В изоляторах Крыма находится больше врачей, чем пациентов
В Ялте зараженная коронавирусом женщина отказалась от госпитализации
На майские праздники в Крым прилетело в полтора раза больше самолетов
Коронавирус в Крыму: появилось еще восемь заболевших, из них трое - медики
В Крыму умер бывший замминистра экономического развития России
Житель Симферополя смастерил «самопал» для устрашения соседа
Погода в Крыму на 1 мая: сухо и тепло до +25