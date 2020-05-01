Укус клеща: где сдать анализы, адреса лабораторий, советы врачей

В Крыму в мае начался пик активности клещей. Несмотря на режим всеобщей самоизоляции 2020, люди все же пытаются тайком выбираться на природу, а значит - не застрахованы от укусов.

Укус клеща опасен. Эти крошечные паукообразные переносят ряд весьма неприятных заболеваний: иксодовый клещевой боррелиоз (14,6% случаев), гранулоцитарный анаплазмоз (1%), клещевой вирусный энцефалит.

В этом году, по данным Роспотребнадзора, в Крыму уже зарегистрировано больше случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, чем в прошлом (в 2020-м - 11 случаев, в 2019 году - 9 случаев). Клещи уже активничают по всему полуострову, зарегистрированы укусы во всех административных образованиях.

- Во избежание последствий укусов клещей необходимо использовать средства индивидуальной защиты, проводить само-и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Если присасывание клеща произошло, то для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, - советуют в Роспотребнадзоре.

КУДА ПОЗВОНИТЬ

С 1 по 15 мая в Крыму работает телефонная «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике «клещевых» инфекций

Звонить по номеру +79789191123

ГДЕ СДАТЬ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ В КРЫМУ

Адреса лабораторий, где можно исследовать снятого клеща после укуса:

- Алушта, ул. 60 лет СССР, 3а

Телефон: 8 (36560) 5-15-60

- Бахчисарай, ул. Советская, 17

Телефон: 8 (36560) 4-35-96

- Белогорск, ул. Нижнегорская, 67

Телефон: 8 (36559) 9-67-94

- Джанкой, ул. Дзержинского, 30

Телефон: 8 (36564) 3-15-39

- Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон: 8 (36569) 6-17-13

- Керчь, ул. Комарова, 67

Телефон: 8 (36561) 2-22-90

- Красногвардейское, ул. Тельмана, 23

Телефон: 8 (36556) 2-32-47

- Красноперекопск, ул. Шевченко, 2

Телефон: 8 (36565) 3-14-11

- Саки, ул. Санаторная, 9

Телефон: 8 (36563) 2-36-68

- Симферополь, ул. Набережная, 67

Телефон: 8 (3652) 25-15-11

- пгт Советское, ул. Пролетарская, 10

Телефон: 8 (36551) 9-16-05

- Феодосия, ул. Чкалова, 62

Телефон: 8 (36562) 3-40-03

- Ялта, ул. Руданского, 41

Телефон: 8 (3654) 32-89-90

Указанные лаборатории - государственные, входят в состав «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе». Кроме того, можно стать клеща на анализ в любой частной лаборатории, имеющей соответствующую область аккредитации. Уточняйте, есть ли у учреждения соответствующее оборудование, специалисты и документы.

ПРОФИЛАКТИКА

В Крыму получают прививки от клещевого вирусного энцефалита граждане, входящие в группы риска - лесники, студенты, проходящие практику в горах и так далее. В этом году привито 282 человека, еще 21 человек получил серопрофилактику.

Узнать все о вакцинации против этого заболевания можно в своей поликлинике по месту жительства.

Кроме того, Роспотребнадзор вместе с чиновниками и частными предприятиями проводит акарицидную обработку мест массового пребывания людей, чтобы уменьшить вероятность укусов клещей.

В 2020 году специалисты уже спели обработать 353 объекта площадью более 650 гектаров (школы, детские сады, парки, два туристических маршрута).