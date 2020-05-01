Укус клеща: где сдать анализы, адреса лабораторий, советы врачей
В Крыму в мае начался пик активности клещей. Несмотря на режим всеобщей самоизоляции 2020, люди все же пытаются тайком выбираться на природу, а значит - не застрахованы от укусов.
Укус клеща опасен. Эти крошечные паукообразные переносят ряд весьма неприятных заболеваний: иксодовый клещевой боррелиоз (14,6% случаев), гранулоцитарный анаплазмоз (1%), клещевой вирусный энцефалит.
В этом году, по данным Роспотребнадзора, в Крыму уже зарегистрировано больше случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, чем в прошлом (в 2020-м - 11 случаев, в 2019 году - 9 случаев). Клещи уже активничают по всему полуострову, зарегистрированы укусы во всех административных образованиях.
- Во избежание последствий укусов клещей необходимо использовать средства индивидуальной защиты, проводить само-и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Если присасывание клеща произошло, то для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, - советуют в Роспотребнадзоре.
КУДА ПОЗВОНИТЬ
С 1 по 15 мая в Крыму работает телефонная «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике «клещевых» инфекций
Звонить по номеру +79789191123
ГДЕ СДАТЬ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ В КРЫМУ
Адреса лабораторий, где можно исследовать снятого клеща после укуса:
- Алушта, ул. 60 лет СССР, 3а
Телефон: 8 (36560) 5-15-60
- Бахчисарай, ул. Советская, 17
Телефон: 8 (36560) 4-35-96
- Белогорск, ул. Нижнегорская, 67
Телефон: 8 (36559) 9-67-94
- Джанкой, ул. Дзержинского, 30
Телефон: 8 (36564) 3-15-39
- Евпатория, ул. Некрасова, 37/43
Телефон: 8 (36569) 6-17-13
- Керчь, ул. Комарова, 67
Телефон: 8 (36561) 2-22-90
- Красногвардейское, ул. Тельмана, 23
Телефон: 8 (36556) 2-32-47
- Красноперекопск, ул. Шевченко, 2
Телефон: 8 (36565) 3-14-11
- Саки, ул. Санаторная, 9
Телефон: 8 (36563) 2-36-68
- Симферополь, ул. Набережная, 67
Телефон: 8 (3652) 25-15-11
- пгт Советское, ул. Пролетарская, 10
Телефон: 8 (36551) 9-16-05
- Феодосия, ул. Чкалова, 62
Телефон: 8 (36562) 3-40-03
- Ялта, ул. Руданского, 41
Телефон: 8 (3654) 32-89-90
Указанные лаборатории - государственные, входят в состав «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе». Кроме того, можно стать клеща на анализ в любой частной лаборатории, имеющей соответствующую область аккредитации. Уточняйте, есть ли у учреждения соответствующее оборудование, специалисты и документы.
ПРОФИЛАКТИКА
В Крыму получают прививки от клещевого вирусного энцефалита граждане, входящие в группы риска - лесники, студенты, проходящие практику в горах и так далее. В этом году привито 282 человека, еще 21 человек получил серопрофилактику.
Узнать все о вакцинации против этого заболевания можно в своей поликлинике по месту жительства.
Кроме того, Роспотребнадзор вместе с чиновниками и частными предприятиями проводит акарицидную обработку мест массового пребывания людей, чтобы уменьшить вероятность укусов клещей.
В 2020 году специалисты уже спели обработать 353 объекта площадью более 650 гектаров (школы, детские сады, парки, два туристических маршрута).
ИСТОЧНИК KP.RU