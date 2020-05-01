В Крыму выбрали победителя Парада тюльпанов: Генералом стал «Алладин»
На Южном берегу Крыма подвели итоги Парада тюльпанов. На коллекционной выставке в Никитском ботаническом саду было представлено 100 тысяч тюльпанов 199 сортов.
В Параде участвовали 100 тысяч тюльпанов.Фото: Юрий ЮГАНСОН
К сожалению, из-за пандемии в ботсад не пускали посетителей: парад прошел без гостей и победителя выбирали онлайн.
Такой красотой можно любоваться часами.Фото: Юрий ЮГАНСОН
- Фотопортреты тюльпанов без названий, под порядковыми номерами были выставлены в соцсетях, - сообщили в пресс-службе ботсада.
Тюльпаны, из-за пандемии можно увидеть только на фото.Фото: Юрий ЮГАНСОН
В голосовании участвовали не только россияне, но и жители США, Италии, Греции, Испании, Чехии, Израиля, Франции, Украины, Бельгии.
Все цветы очень красивы.Фото: Юрий ЮГАНСОН
1 Мая подвели итоги: генералом Парада тюльпанов 2020 стал сорт «Алладин», который относится к классу лилиецветных.
Цветок-победитель.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Удивительной красоты тюльпаны с уникальной формой цветка пополнил коллекцию Никитского ботанического сада в 1968 году. У «Алладина» шесть заостренных изогнутых ярко-алых лепестка, края которых, как и донце цветка, имеют бело-желтоватый оттенок.
Весенние цветы выглядят очень эффектно.Фото: Юрий ЮГАНСОН
На ЮБК можно увидеть редкие расцветки тюльпанов.Фото: Юрий ЮГАНСОН
В Никитском саде две сотни сортов тюльпанов.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Парад проходит каждый год.Фото: Юрий ЮГАНСОН
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ИСТОЧНИК KP.RU