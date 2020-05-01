2020-05-01T16:47:55+03:00
Общество

В Крыму выбрали победителя Парада тюльпанов: Генералом стал «Алладин»

Выставка луковичных проходила в Никитском ботаническом саду [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Генералом Парада тюльпанов 2020 стал сорт «Алладин».Генералом Парада тюльпанов 2020 стал сорт «Алладин».Фото: Юрий ЮГАНСОН
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На Южном берегу Крыма подвели итоги Парада тюльпанов. На коллекционной выставке в Никитском ботаническом саду было представлено 100 тысяч тюльпанов 199 сортов.

В Параде участвовали 100 тысяч тюльпанов. Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Параде участвовали 100 тысяч тюльпанов.Фото: Юрий ЮГАНСОН

К сожалению, из-за пандемии в ботсад не пускали посетителей: парад прошел без гостей и победителя выбирали онлайн.

Такой красотой можно любоваться часами. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Такой красотой можно любоваться часами.Фото: Юрий ЮГАНСОН

- Фотопортреты тюльпанов без названий, под порядковыми номерами были выставлены в соцсетях, - сообщили в пресс-службе ботсада.

Тюльпаны, из-за пандемии можно увидеть только на фото. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Тюльпаны, из-за пандемии можно увидеть только на фото.Фото: Юрий ЮГАНСОН

В голосовании участвовали не только россияне, но и жители США, Италии, Греции, Испании, Чехии, Израиля, Франции, Украины, Бельгии.

Все цветы очень красивы. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Все цветы очень красивы.Фото: Юрий ЮГАНСОН

1 Мая подвели итоги: генералом Парада тюльпанов 2020 стал сорт «Алладин», который относится к классу лилиецветных.

Цветок-победитель. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Цветок-победитель.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Удивительной красоты тюльпаны с уникальной формой цветка пополнил коллекцию Никитского ботанического сада в 1968 году. У «Алладина» шесть заостренных изогнутых ярко-алых лепестка, края которых, как и донце цветка, имеют бело-желтоватый оттенок.

Весенние цветы выглядят очень эффектно. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Весенние цветы выглядят очень эффектно.Фото: Юрий ЮГАНСОН

На ЮБК можно увидеть редкие расцветки тюльпанов. Фото: Юрий ЮГАНСОН

На ЮБК можно увидеть редкие расцветки тюльпанов.Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Никитском саде две сотни сортов тюльпанов. Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Никитском саде две сотни сортов тюльпанов.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Парад проходит каждый год. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Парад проходит каждый год.Фото: Юрий ЮГАНСОН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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