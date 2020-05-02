2020-05-01T23:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 мая 2020: Тяжелых пациентов становится больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 2 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму не слишком высокий индекс самоизоляцииВ Крыму не слишком высокий индекс самоизоляцииФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ТЯЖЕЛЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В Крыму увеличилось количество пациентов с коронавирусом, у которых заболевание проходит в тяжелой форме. Теперь их уже четыре, им необходимо кислород.

Кроме того, 35 пациентов сейчас в состоянии средней степени тяжести, а 26 человек переносят Covid-19. Всего в Крыму лечатся от коронавируса 65 человек. Еще 35 - уже выздоровели и выписались домой.

Под медицинским наблюдением находятся почти две тысячи человек.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЯЛТЫ НЕ ХОЧЕТ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Ялте коронавирус подтвердили у местной жительницы, но она наотрез отказалась ехать в больницу.

В итоге Роспотребнадзор подготовил материалы для иска в суд о принудительной госпитализации. У места жительства ялтинки дежурит наряд полиции, чтобы зараженная не вздумала покидать жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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