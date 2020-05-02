Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 мая 2020: Тяжелых пациентов становится больше

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ТЯЖЕЛЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В Крыму увеличилось количество пациентов с коронавирусом, у которых заболевание проходит в тяжелой форме. Теперь их уже четыре, им необходимо кислород.

Кроме того, 35 пациентов сейчас в состоянии средней степени тяжести, а 26 человек переносят Covid-19. Всего в Крыму лечатся от коронавируса 65 человек. Еще 35 - уже выздоровели и выписались домой.

Под медицинским наблюдением находятся почти две тысячи человек.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЯЛТЫ НЕ ХОЧЕТ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Ялте коронавирус подтвердили у местной жительницы, но она наотрез отказалась ехать в больницу.

В итоге Роспотребнадзор подготовил материалы для иска в суд о принудительной госпитализации. У места жительства ялтинки дежурит наряд полиции, чтобы зараженная не вздумала покидать жилище.