Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 мая 2020: Тяжелых пациентов становится больше
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.
ТЯЖЕЛЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
В Крыму увеличилось количество пациентов с коронавирусом, у которых заболевание проходит в тяжелой форме. Теперь их уже четыре, им необходимо кислород.
Кроме того, 35 пациентов сейчас в состоянии средней степени тяжести, а 26 человек переносят Covid-19. Всего в Крыму лечатся от коронавируса 65 человек. Еще 35 - уже выздоровели и выписались домой.
Под медицинским наблюдением находятся почти две тысячи человек.
ЖИТЕЛЬНИЦА ЯЛТЫ НЕ ХОЧЕТ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
В Ялте коронавирус подтвердили у местной жительницы, но она наотрез отказалась ехать в больницу.
В итоге Роспотребнадзор подготовил материалы для иска в суд о принудительной госпитализации. У места жительства ялтинки дежурит наряд полиции, чтобы зараженная не вздумала покидать жилище.
ИСТОЧНИК KP.RU
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