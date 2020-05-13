У крымчан появилась возможность получить кредит дистанционно

Режим самоизоляции на полуострове продлен до 31 мая, и экстренно поправить финансовое положение поможет кредит. Тем более, что в некоторых банках теперь дистанционно можно не только подать заявку, но и получить наличные. Так, крымский банк РНКБ запустил новый сервис для клиентов - дистанционное оформление кредита наличными на любые цели и без залога.

- В условиях самоизоляции РНКБ предлагает удобный, быстрый и современный способ оформления кредита наличными. Новый дистанционный банковский сервис имеет ряд преимуществ и позволяет клиентам, прежде всего, абсолютно безопасно получить кредит на любые цели без посещения отделения банка, - отмечает заместитель Председателя правления РНКБ Николай Билан.

Итак, чтобы получить займ, нужно подать заявку в интернет-банке или в мобильном приложении «РНКБ24/7». Затем от банка придет уведомление с предложением получить кредит дистанционно. После этого нужно дождаться звонка от сотрудника РНКБ или же отправить сообщение в чат мобильного приложения. Если банк одобрит заявку, запрошенные средства автоматически поступят на карту заемщика.

Отметим, что получение кредита доступно физическим лицам, подавшим на него заявку и клиентам, которым уже был предварительно одобрен займ наличными по инициативе банка.