2020-05-05T11:18:52+03:00
Общество

Первая смерть от коронавируса в Крыму: В Саках скончалась 70-летняя женщина

Больная страдала множеством недугов, включая болезнь сердца и сахарный диабет
Анна КИРИЕНКО
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Больная страдала множеством недуговБольная страдала множеством недуговФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Крыму зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции. В Сакской районной больнице умерла 70-летняя женщина, которая с 30 апреля находилась на искусственной вентиляции легких.

- Вчера вечером скончалась пациентка в Сакской районной больнице, больная 1950 года рождения, - сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская. - Она поступила 30 апреля с предварительным диагнозом: «правосторонняя пневмония». Сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и ожирение, гипотоническая болезнь. Этот полный букет с наложением пневмонии, к сожалению, дал осложнения.

Сразу после поступления больную перевели на аппарат ИВЛ и сделали пробы на коронавирус. Пока окончательного результата нет, и причиной смерти указана сердечная недостаточность.

- Предварительно, это первая смерть, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией, - отметил глава РК Сергей Аксенов. - Ожидаем сегодня официального подтверждения экспертов.

Всего в Крыму зарегистрированы 128 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 40 уже выписаны и 88 остаются в стационарах, в том числе 51 средней степени тяжести и 17 в удовлетворительном состоянии. Тяжелое течение болезни наблюдается у 95-летней женщины, которая с 26 апреля подключена к аппарату ИВЛ и у пациента Евпаторийской горбольницы.

За прошедшие сутки в Крыму выявили рекордное количество больных — 17 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 случаев в Алуштинской горбольнице, которая находится в режиме обсерватора с 26 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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