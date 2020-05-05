Очаг в больнице Алушты и двое приезжих: Что известно о новых случаях заражения коронавирусом

В Крыму продолжается тенденция по распространению коронавируса - больной приезжает из других регионов страны, формирует очаг из контактных лиц, от которых заражаются медики. Из 17 новых заболевших, 15 уже находились под медицинским наблюдением, поскольку риск заражения у них был высокий. Еще 2 человека привезли инфекцию из-за пределов Крыма.

- Один человек, приехавший из Санкт-Петербурга, обеспечивал безопасность в аэропорту «Симферополь», - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Работал на компьютере, в гостинице проживал один. Второй - житель Керчи, вернулся с вахты из Тольятти. В его смене было четверо заболевших. У него инфекция проявилась уже по приезду домой.

Расширяется круг инфицированных в Сакском районе участников пасхального богослужения одной из церквей. Уже шестой певчий получил подтверждение на COVID-19. Еще четыре человека в Красноперекопском районе заразились от ранее выявленного больного.

Самый массовый очаг получился в терапевтическом отделении Алуштинской городской больницы. С 26 апреля медики и пациенты находились в изоляции, как контактные с заболевшим коронавирусом. У десятерых диагноз подтвердился. Завтра ожидаются результаты еще девяти человек. Всех больных переводят в Симферопольский инфекционный госпиталь, развернутый на без 7-й горбольницы. В отделении терапии проведут дезинфекцию и откроют для приема пациентов, иначе весь Южный берег Крыма останется без терапевтических коек.

В Сакской районной больнице ждут результатов анализов пациентки, которая поступила 30 апреля с пневмонией и на пятые сутки скончалась. Подтверждения того, что 70-летняя женщина болела коронавирусом, пока нет.

Экспертное заключение будет готово сегодня. Но предварительно - это первая смерть от COVID-19 с момента регистрации инфекции в Крыму.

В тяжелом состоянии остается 95-летняя пациентка Симферопольского инфекционного госпиталя. Уже не первый день она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

На данный момент в республике зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции. Из них 40 человек уже выздоровели и отправились домой. В стационарах остаются 88 человек с подтвержденным COVID-19 и еще 32 с отрицательным тестом, но похожей симптоматикой.

Из всех выявленных случаев 21 завезены из-за границы, 15 – из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими и 70 случаев - по контакту с лабораторно подтвержденными случаями.

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