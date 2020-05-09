Акция «Фонарики Победы» в Крыму 9 мая 2020 года: прямая трансляция

Годовщину победы в Великой Отечественной войне в этом году мы будем отмечать на самоизоляции. Однако это не помешает принять участие в массовых мероприятиях, пусть и не выходя из дома. Среди прочего, акция «Фонарики Победы» в Крыму 9 мая 2020 года состоится в Джанкое и пгт Гвардейское.

Чтобы стать участником акции «Фонарики Победы» в Крыму 9 мая 2020 года достаточно зажечь фонарики или свечи, и подойти с ними к своим окнам в День Победы в 22.00. Таким образом, все крымчане смогут почтить память героев.

В качестве «фонарика» можно использовать обычные свечи, бытовые фонарики и даже фонарики телефонов.

Цель акции - продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком, но можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Великой Победы. И абсолютно не важно, какой именно свет будет для этого использован.

Напомним, что президент России Владимир Путин перенес Парад Победы на более поздний срок в связи с угрозой распространения коронавируса. По этой же причине властям пришлось перенести и другие торжества, посвященные Дню Победы.

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