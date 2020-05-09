2020-05-08T23:37:25+03:00
Общество

Акция «Фонарики Победы» в Крыму 9 мая 2020 года: прямая трансляция

«Комсомолка» узнала, когда и как пройдет акция «Фонарики Победы» в Крыму 9 мая 2020 года
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Зажечь фонарик Победы в своем окне может каждый.Зажечь фонарик Победы в своем окне может каждый.
Изменить размер текста:

Годовщину победы в Великой Отечественной войне в этом году мы будем отмечать на самоизоляции. Однако это не помешает принять участие в массовых мероприятиях, пусть и не выходя из дома. Среди прочего, акция «Фонарики Победы» в Крыму 9 мая 2020 года состоится в Джанкое и пгт Гвардейское.

Чтобы стать участником акции «Фонарики Победы» в Крыму 9 мая 2020 года достаточно зажечь фонарики или свечи, и подойти с ними к своим окнам в День Победы в 22.00. Таким образом, все крымчане смогут почтить память героев.

В качестве «фонарика» можно использовать обычные свечи, бытовые фонарики и даже фонарики телефонов.

Цель акции - продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком, но можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Великой Победы. И абсолютно не важно, какой именно свет будет для этого использован.

Напомним, что президент России Владимир Путин перенес Парад Победы на более поздний срок в связи с угрозой распространения коронавируса. По этой же причине властям пришлось перенести и другие торжества, посвященные Дню Победы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На майские праздники москвичи чаще всего «изолировались» в Крыму
В крымском загородном доме бизнесмена Быкова проводятся обыски
На горе Клементьева незаконно снесли больше 700 деревьев
В Ялте сбитый пешеход погиб на месте
В Крыму в День Победы увеличат количество полицейских патрулей
В маршрутки Симферополя вернулись контролеры
Киев решил переименовать города Крыма на крымскотатарский манер
Больше 200 крымчан за сутки получили штрафы за нарушение режима самозоляции
В Крыму назвали дату окончания учебного года
В Крыму задержан член запрещенной экстремисткой организации
Аксенов призвал крымчан не выходить из дома в День Победы
Больше 700 крымских ветеранов получат мобильные телефоны в подарок
Крымчане перестали массово скупать медицинские маски
Прибывшие в Крым жалуются, что их не размещают в ялтинском обсерваторе
Разносят вирусы: Аксенов предложил запретить использование кондиционеров в Крыму
Крым будет заливать дождями до конца майских праздников
Трое тяжелых: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом
В Крыму около двух тысяч человек находится под меднаблюдением по коронавирусу
Инфекционное отделение Сакской больницы стало обсерватором