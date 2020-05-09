2020-05-09T16:20:10+03:00
Происшествия

В Крыму боец ММА из Санкт-Петербурга подрался с продавщицей продуктового магазина

Девушка отказалась обслуживать его из-за отсутствия маски, парень нахамил, завязалась потасовка
Анастасия ЖУКОВА
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В одном из продуктовых магазинов небольшого поселка Новый Свет на восточном побережье Крыма спортсмен ударил продавщицу за то, что она настаивала на ношении маски в помещении магазина.

Как пишет ForPost, боец ММА и его подруга прибыли накануне из Санкт-Петербурга. Они зашли в магазин за продуктами, но сотрудница заявила, что не будет обслуживать покупателей без масок. Мужчина вышел, а вот его спутница начала спорить с продавщицей.

Ничего не добившись, она вышла жаловаться своему парню, а затем парочка вернулась в магазин.

- Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его, и сказала, чтобы он ждал, что я буду вызывать полицию, - рассказывает пострадавшая работница магазина Гулезь Окорокова. - Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями.

На крики сбежались прохожие, в том числе рядом оказался участковый уполномоченный полиции. Девушка сразу написала заявление и обратилась в больницу за медицинской помощью.

Сейчас Гузель находится дома на больничном. У нее гематомы на лице и на животе.

Гузель попала в больницу с сильными гематомами

Гузель попала в больницу с сильными гематомами

Полиция уже начала проверку по этому случаю.

В соцсетях пользователи разместили видео инцидента, драку зафиксировали камеры наблюдения магазина. На видео легко можно рассмотреть, как парень заходит в магазин, плюет в лицо девушке, она в ответ бросает в него стеклянную банку с консервами, догоняет, вцепляется в куртку и пытается ударить обидчика коленом, но в итоге сама получает серию ударов в лицо, в живот. Потом посетитель магазина повалил продавщицу на землю и продолжил бить.

В ответ на плевок в лицо девушка запустила в обидчика банкой с консервами. Скриншот видео

В ответ на плевок в лицо девушка запустила в обидчика банкой с консервами. Скриншот видео

Напомним, в Республике Крым с 12 мая вводят обязательный масочный режим в общественных местах, в том числе и в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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