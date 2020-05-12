2020-05-10T02:18:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 мая 2020: Новые заражения и новые экспресс-тесты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 10 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму уже две сотни зараженных коронавирусомВ Крыму уже две сотни зараженных коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 9 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЕЩЕ 12

В Крыму за сутки 8-9 мая зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом: в Сакской райбольнице и Алуштинской горбольнице, где уже ранее были зарегистрированы очаги, а также среди лиц, контактировавших с выявленными больными из церковного хора в селе Крымском Сакского района.

При этом 8 случаев из 12 - это бессимптомное течение болезни.

Всех зараженных поместили в инфекционные стационары, специалисты выявляют всех, кто контактировал с заболевшими.

НОВЫЕ ТЕСТЫ

Крымский федеральный университет проведет испытания новых экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Пробы возьмут у больных новой коронавирусной инфекцией, разрешение Минздрава Крыма уже получено.

Тест-системы передал вузу руководитель одной из крымских биотехнологических компаний.

Новые тесты срабатывают только на коронавирус и дают результаты в течение 15 минут, однако разработчики называют систему лишь вспомогательной для быстрого тестирования контактных лиц и бессимптомных пациентов. Для окончательного подтверждения диагноза врачи все же пользуются классическими ПЦР-тестами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима самоизоляции: «Наша задача - гарантировать безопасность»
В Симферополе и Севастополе 12 мая частично отключат электричество
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране
Крымчане меньше остальных жителей Юга России болеют коронавирусом
Курирующий туризм вице-премьер рассказал о перспективах курортного сезона в Крыму
Рецидивист из Евпатории десять раз ограбил склад стройинструментов
«Давайте всех уравняем»: Аксенов предложил открыть еще больше предприятий
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Коэффициент распространения пока низкий
Комиссия Минздрава проведет расследование по очагу коронавируса в Сакской больнице
После скандала керченским медикам выплатят стимулирующие за работу с больными коронавирусом
Или господдержка, или разрешение на работу: Глава Крыма о возможности возобновить деятельность предприятий
В Крыму пересчитают доплаты медикам за работу с больными коронавирусом
В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1,7 тысячи человек
Полиция Крыма следит за нарушителями режима самоизоляции с вертолета
За сутки в крымские обсерваторы попали 13 приезжих
Роспотребнадзор: Большинство зараженных в Крыму переносят коронавирус без симптомов