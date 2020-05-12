Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 мая 2020: Новые заражения и новые экспресс-тесты

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 9 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЕЩЕ 12

В Крыму за сутки 8-9 мая зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом: в Сакской райбольнице и Алуштинской горбольнице, где уже ранее были зарегистрированы очаги, а также среди лиц, контактировавших с выявленными больными из церковного хора в селе Крымском Сакского района.

При этом 8 случаев из 12 - это бессимптомное течение болезни.

Всех зараженных поместили в инфекционные стационары, специалисты выявляют всех, кто контактировал с заболевшими.

НОВЫЕ ТЕСТЫ

Крымский федеральный университет проведет испытания новых экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Пробы возьмут у больных новой коронавирусной инфекцией, разрешение Минздрава Крыма уже получено.

Тест-системы передал вузу руководитель одной из крымских биотехнологических компаний.

Новые тесты срабатывают только на коронавирус и дают результаты в течение 15 минут, однако разработчики называют систему лишь вспомогательной для быстрого тестирования контактных лиц и бессимптомных пациентов. Для окончательного подтверждения диагноза врачи все же пользуются классическими ПЦР-тестами.