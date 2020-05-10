Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 10 мая 2020 года: Выявлено еще 4 заболевших

В Крыму за сутки выявили четыре новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

- У нас за сутки четыре новых заболевших коронавирусом. Один из них заразился по старому очагу в Сакском районе в селе Крымское, где после празднования Пасхи пошли заражения. Из 15 контактных человек уже у 11 подтвержден коронавирус, - сообщила Пеньковская.

По ее словам, остальные случаи заражения – новые очаги.

- Подтверждено, что несколько случаев завозные. Один человек вернулся из Московской области мая, он там обучался. За помощью мужчина обратился с симптомами ОРВИ. Он обследован, обнаружен коронавирус. Больной находится в 7 горбольнице, контактные лица помещены в обсерватор, - уточнила глава Роспотребнадзора.

Еще один заболевший зафиксирован в Симферопольском районе. Он вернулся 16 апреля из Московской области, 22 апреля заболел и до 30 числа не обращался за медпомощью. Позже мужчина был госпитализирован с пневмонией, второй тест показал коронавирус.

В Бахчисарайском районе также обнаружили заболевшего. Он вернулся из Москвы, работал там вахтовым методом. После приезда обратился с симптомами ОРВИ, второй тест показал коронавирус.

Всего в республике зарегистрировано 193 случая новой коронавирусной инфекции.

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