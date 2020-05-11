Ситуация с выплатами работникам «скорой» в Керчи: Деньги пересчитают, но попросили больше не устраивать цирк

Работники керченской станции «скорой помощи» пожаловались на отсутствие обещанных доплат за работу с covid-положительными пациентами. Власти провели служебное расследование.

ИЗ 324 ЧЕЛОВЕК ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧИЛИ НЕ БОЛЕЕ 15

Медики направили видеообращение главе республики Сергею Аксенову.

- «Скорая помощь», как никто, является первой линией и фактором риска, люди заслуживают доплат, которые получили не все, - удивляются работники станции.

Они утверждают, что из 324 сотрудников доплаты на счетах увидели единицы.

- Зарплату получили 6 мая, и примерно 15 человек получили выплаты. Из них только один - 25 и 10 [тысяч], как обещали - федеральную и региональную [выплату], а всем остальным выплата была назначена очень странно. Например, кто-то обслужил ковид-больного 30 числа - и получил надбавку за фактически отработанное время с 30 на 1 число, то есть по 400, по 300 рублей, - говорят работники.

Кроме того, сотрудники «скорой помощи» напомнили, что поддержки заслуживает не только выездной персонал, но и другие службы, обеспечивающие их работу, например – диспетчеры.

- От того, насколько правильно будет принят вызов, зависит безопасность группы, - объясняют медики. - Иногда больные могут сознательно не говорить причину вызова, и мы приедем туда без СИЗ (средства индивидуальной защиты. – Ред.), а по факту окажется что, там больной, который приехал из Москвы и был в контакте с ковид, и температурящий. Скорая помощь - это непредсказуемо. Мы идем и не знаем, куда.

Кроме того, работники пожаловались на здание подстанции, которое давно требует серьезного ремонта, а также на отсутствие тестов на коронавирус для медиков.

ИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Глава Крыма назначил служебное расследование в отношении руководителя местной станции «скорой помощи».

- Чем занимался руководитель этого подразделения в Керчи, если он не вышел на министерство здравоохранения? А если вышел, почему не отреагировали? - возмутился Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Позднее вице-премьер РК Елена Романовская разъяснила, что при назначении доплат медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом, расчет производился, исходя из фактического времени контакта с больным.

- Полные выплаты получили только сотрудники стационаров, которые с ними контактируют, - призналась Романовская.

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ДЕНЬГАМИ ДОПЛАТЯТ

Крымский Минздрав сейчас занимается перерасчетом всех доплат. Новые положения и приказы будут готовы к 15 мая.

- Например, идет речь о бригаде скорой помощи, которая выезжала на госпитализацию ковидного больного. Хоть и один контакт был, доплата будет произведена за месяц. Независимо от того, один, два, десять «ковидных» больных, выплата должна быть произведена в полном объеме в расчете за отработанный фактический месяц, - отчиталась Елена Романовская.

Перерасчет коснется тех, кто не отработал свои рабочие часы в связи с больничным, отпуском, или если медработник трудоустроен на полставки. Также вице-премьер отметила, что если медработник трудится на две ставки, то выплата ему положена только одна.

Романовская подчеркнула, что на сегодняшний день доплаты за работу с «коронавирусными» больными положены только сотрудникам 10 бригад «скорой». Остальные, хоть нагрузка и выросла вдвое, на федеральные деньги претендовать не могут. Однако им пообещали доплаты из республиканского бюджета

- Сегодня под особым контролем внебольничные пневмонии, поэтому минздраву Республики Крым дано поручение в региональный порядок включить доплату за работу в период пандемии с внебольничными пневмониями, потому что сегодня они расцениваются как один из признаков возможной коронавирусной инфекции, - разъяснила Романовская.

- Мы договорились, что даже если есть небольшая зона риска… врачи все же на передовой… давайте доплатим региональными деньгами, никакой проблемы в этом нет, - отметил Сергей Аксенов.

ЦИРК И КЛОУНАДА?

С керченскими медработниками встретились министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов и руководитель Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. Как заверила Елена Романовская, после полученных разъяснений сотрудники станции больше не имеют претензий по поводу доплат.

Глава РК Сергей Аксенов в итоге назвал всю историю с видеообращением «цирком» и заявил, что есть «пара местных провокаторов», которые подстрекали людей.

Аксенов посетовал, что сотрудники предприятий публикуют открытые обращения, чтобы «поднять хайп», не желая переговоров. Глава республики считает, что сначала нужно идти с жалобой к непосредственному руководителю, а он уже – в Минздрав или в Совет министров.

- В течение часа вопрос решается. Мы всегда на стороне коллективов. Для чего надо было устраивать этот цирк? Я понимаю, что всем хочется попиариться… Если вы не испробовали все возможности на местном уровне, не надо устраивать цирк и клоунаду, - заявил Аксенов. - Те руководители, которые допускают подобные ситуации, в этих коллективах работать не будут.