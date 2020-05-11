В Крыму воздушные шары подняли в небо сорокаметровые портреты Сталина и Жукова

11 мая над Белогорском и Феодосией пролетели два воздушных шара. Один из них поднял ввысь портрет генералиссимуса СССР Иосифа Сталина, а другой маршала Георгия Жукова и генералов, принимавших первый Парад Победы в Великой Отечественной войне.

- Мне досталось Знамя Победы с изображением маршала Жукова и генералов, - рассказал КП-Крым Александр Змушко, пилот воздушного шара. – Знамя, которое изготовили из тонкой ткани, вместе с каркасом весит чуть больше сотни килограммов, поэтому мы смогли взять в корзину даже одного пассажира. В восемь утра мы поднялись в небо с площадки в Насыпном, подлетели к Феодосии, потихоньку прошлись по краю города, а потом аккуратно сели в районе, который называется Камыши. Полет длился около 40 минут и все прошло в штатном режиме.

В Феодосии подняли 40- метровое Знамя Победы с портретом маршала Жукова .Видео: предоставлено КП-Крым Александром Змушко.

Пилот сообщил КП-Крым, что длина баннера с портретами - 40 метров, а ширина 20.

Очевидцы успели сделать фото. Фото: Александр Романов/Моя Феодосия/VK

- Высота самого воздушного шара 28 метров, длина веревок на которых привязали портреты 15 метров и плюс само Знамя Победы 40 метров – вот такая огромная получилась конструкция, - отметил Александр Змушко. – Над городом летели низко, насколько это было возможно по правилам безопасности. Хоть и дело было в девятом часу утра, но многие увидели наш шар: люди кричали и махали нам руками.

Когда шар приземлился, то там уже собралась приличная толпа встречающих: - Спасибо, порадовали! Настоящий День Победы нам подарили!

КП-Крым стало известно, что 9 мая полет отменили из-за неподходящих метеоусловий, но как только погода наладилась, воздушные шары взмыли в небо.

- Мы не сильно припозднились, - сообщил КП-Крым Александр Змушко. – Акцию нужно было успеть провести до 15 мая. Вначале планировали полетать над Севастополем и Симферополем, но не успели согласовать все необходимые разрешения. Поэтому и выбрали Белогорск и Феодосию, где обычно летаем и проще все документы оформить.

Пилот объяснил, что эта акция проходит по всей России, а не только на Крымском полуострове.

ВАЖНО Организаторы необычного воздушного праздника на полуострове - Федерация бокса Республики Крым и Федерация воздухоплавателей Крыма.

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