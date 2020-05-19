Крупнейший крымский банк выдал около 3 миллиардов на реструктуризацию кредитов юрлиц

В Крыму продолжают реализовывать программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Так, РНКБ банк провел реструктуризацию кредитов на 2,9 миллиарда рублей для юридических лиц, которые пострадали от ситуации с коронавирусом.

БОЛЬШЕ 1 200 ЗАЯВОК

В апреле и мае, когда в Крыму действовал режим обязательной самоизоляции, предприниматели подали больше 1 200 заявок. Еще около 200 договоров на сумму около 0,6 миллиарда рублей пока находятся в обработке.

В банке отметили, что больше 300 заявок, поданные бизнесменами, не подходили под условия госпрограмм. Им предложили другие программы реструктуризации.

Напомним, что в апреле и мае многие предприятия полуострова были закрыты для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого бизнесмены понесли убытки.

- Пандемия и связанные с ней ограничения в разной степени затронули все сферы экономики, включая малый и средний бизнес. Для нас одним из приоритетов является максимальная поддержка предпринимателей и организаций, нуждающихся в финансовой помощи в этих непростых условиях, - говорит председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

КРЕДИТЫ ПОД 0% НА ЗАРПЛАТЫ

В РНКБ продолжают принимать заявления и выдавать льготные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам под 0% годовых. Такие условия, напомним, действуют в рамках программы Правительства РФ в соответствии с постановлением 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости».

Как сообщили в банке, кредиты под 0% получили больше 250 предприятий на сумму 319 миллионов рублей. В ближайшее время займы на таких условиях получат больше 500 предприятий на 860 миллионов рублей. Таким образом, десятки тысяч крымчан, жителей Севастополя и Краснодарского края вовремя получат зарплату.

В РНКБ напомнили, что банк является участником нескольких госпрограмм, которые помогают получать кредиты представителям малого и среднего бизнеса по льготным ставкам: программа Минсельхоза России со ставкой 5% годовых, программа Минэкономразвития России со ставкой 8,5% годовых; программа стимулирования кредитования субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» со ставкой 9,6-10,6% годовых.