Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 12 мая 2020 года: Инфицировано еще семь человек

12 мая 2020 года количество заболевших коронавирусом в Крыму увеличилось на семь человек. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, четыре заболевших обнаружили в Алуште.

- Это старый известный очаг. У двух медработников коронавирус, где у нас был обсерватор, и еще два человека заразились: один из них сотрудник Роспотребнадзора и супруг. Один заболевший зафиксирован в селе Почетное Красноперекопского района и заразились два медработника в Сакской больнице, как ни печально, - сообщил Сергей Аксенов.

На сегодняшний день в Крыму с начала развития пандемии коронавируса зарегистрировано 209 случаев инфицирования. Из больниц выписаны 64 пациента, два заболевших скончались.

Напомним, что режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. Покидать жилье разрешается только в случае крайней необходимости. С 12 мая в республике введен масочный режим. Без повязок нельзя появляться в общественных местах.

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