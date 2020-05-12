2020-05-12T16:52:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата соцработникам в Крыму из-за коронавируса в 2020 году: Кто сможет получить и сколько составит

«Комсомолка» узнала, какая будет выплата соцработникам в Крыму из-за коронавируса в 2020 году
Анна КИРИЕНКО
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Доплаты соцработники получат за каждую двухнедельную смену. Фото: пресс-служба Минтруда РКДоплаты соцработники получат за каждую двухнедельную смену. Фото: пресс-служба Минтруда РК
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Специальная федеральная выплата соцработникам в Крыму из-за коронавируса в 2020 году установлена по поручению президента России Владимира Путина. До 25 мая правительство РФ утвердит положение выделении средств на стимулирующие выплаты.

- Сегодня нам уже будут доведены проекты порядков по доплатам социальным работникам и медицинским работникам, которые находятся сегодня во всех домах интернатов, закрытых на вторую смену, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Вторая смена вчера зашла и закрылась, все протестированы, сотрудники понимают свои задачи в полном объеме.

С середины апреля дома-интернаты для пожилых людей, больных с психическими заболеваниями и детей-инвалидов перешли на вахтовый метод работы. По 14 дней персонал проводит на рабочем месте, приспособив подсобные помещения для сна и отдыха.

Специальная доплата для них будет рассчитана за период с 15 апреля по 15 июля. Для медработников она составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, при работе с пациентами с коронавирусом - 60 тысяч рублей.

Социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал получит 25 тысяч рублей, при работе с заболевшими COVID-19 - 35 тысяч рублей.

Выплата для младшего персонала составит 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно, для техперсонала - 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

В Республике Крым система социальных служб включает 38 учреждений социального обслуживания населения, в том числе 12 специализированных домов-интернатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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