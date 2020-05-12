2020-05-12T16:05:57+03:00
Политика

Заявление экс-главы МИДа Украины о возвращении Крыма назвали «обострением хронических заболеваний»

Павел Климкин назвал два условия, необходимых для возвращения полуострова под контроль Киева
Надежда ДАЦЮК
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По мнению экспертов, шансы возвращения полуострова Украине равны нулюПо мнению экспертов, шансы возвращения полуострова Украине равны нулюФото: Архив "КП"
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Прогнозы по возвращению Крыма в состав Украины, которые делают представители политической элиты сопредельного государства, никогда не сбудутся. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал два условия, при которых Крым может «вернуться»: это продолжение санкционного давления на Россию и желание самих крымчан.

- Жители полуострова сделали свой выбор шесть лет назад, восстановлена историческая справедливость. Никакие санкции и блокады не повлияют на мнение крымчан. Кроме того нет никаких механизмов формирования у крымчан желания вернуться в состав Украины, - отмечает политолог.

Эксперт напомнил, что в последнее время тема Крыма часто становится объектом политических спекуляций среди украинской элиты.

- Эта тема для них - лучший способ манипулировать общественным мнением на Украине и скрывать реальные проблемы, существующие в этой стране. Видимо, пандемия коронавируса в мире обострила и другие хронические заболевания. В частности, у господина Климкина. Хочется отметить, что ни один прогноз, который он делал в должности министра иностранных дел, не сбылся и никогда не сбудется, потому что не существует механизма возвращения Крыма в состав Украины, - заключил Ганжара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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