Единоразовые выплаты на детей в Крыму в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Из-за режима самоизоляции, введенного по всей России, многие семьи с детьми серьезно пострадали финансово: предприятия закрылись, родители оказались без работы, а расходов на малышей меньше не стало. В связи с этим власти приняли решение финансово поддержать семьи и учредили единоразовые выплаты на детей. Сколько они составят и какие семьи смогут получить деньги в 2020 году, разъясняем в материале КП-Крым.

На детей от 3 до 15 лет

Сколько: 10 тысяч рублей на ребенка

Куда обращаться: Пенсионный фонд

Когда начнется прием заявлений: с 12 мая

Деньги выделят из федерального бюджета по решению президента РФ Владимира Путина. Подать заявление на получение родители могут в электронном виде (понадобится аккаунт на портале Госуслуг).

Право на выплату имеют родители, если их детям по состоянию на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет.

На детей от 16 до 18 лет

В Республике Крым планируют учредить единоразовую выплату родителям школьников в возрасте от 16 до 18 лет из республиканского бюджета.

Пока окончательное решение не принято, и власти еще не объявляли, сколько составит такая выплата и куда за ней следует обращаться.

Матерям-одиночкам

Сколько: 3 тысячи рублей

Одинокие матери в Крыму получают единоразовую на каждого ребенка из республиканского бюджета. Никаких заявлений не нужно, деньги перечислят автоматически в том случае, если женщина уже стоит на учете как мать-одиночка.

Всего матерей, имеющих право на такие выплаты, в Крыму 38,5 тысяч. Чуть более 38 тысяч уже получили эти средства.

Родителям (усыновителям, опекунам) ребенка-инвалида

Сколько: 5 тысяч рублей

Если у ребенка есть инвалидность, то его родители имеют право на разовую выплату из бюджета Республики Крым. Обращаться следует также в органы соцзащиты по месту жительства.