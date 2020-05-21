Как крымчанам получить президентские выплаты на детей: В Пенсионном фонде рассказали о подаче заявлений и типичных ошибках

Крымское отделение Пенсионного фонда РФ продолжает принимать заявления на президентские выплаты, которые положены детям в связи с ситуацией по коронавирусу.

Управляющая отделением ПФР по Крыму Людмила Кудрявцева сообщила, что право на дополнительные выплаты имеют больше 370 тысяч детей, проживающих в республике.

- В соответствии с указом президента от 11 мая, право на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей возникает у мам, которым положен маткапитал с детьми до трех лет. Вторая категория - это мамы с детьми до трех лет, но не имеющие права на маткапитал. Третья категория имеет право на единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Это мамы, возраст детей которых достиг от 3-х до 16-ти лет, - уточнила Кудрявцева.

По ее словам, в указе президента есть еще одна категория граждан, которая имеет право на выплаты - семьи с детьми от четырех до семи лет. Но этой выплатой занимается не Пенсионный фонд, а органы труда и соцзащиты.

ЕСЛИ ДЕТИ ГРАЖДАН РФ ЖИВУТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В Пенсионном фонде уточнили, что дети граждан РФ, проживающие за пределами страны, не могут претендовать на президентские выплаты, даже если их родители получают некоторые меры соцподдержки в виде пенсий и пособий.

СТОИТ ЛИ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА УКРАИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ

- Мы понимаем, что дети граждан, которые проживали в Крыму на 18 марта 2014 года, все имели свидетельства о рождении украинского образца. Если у ребенка есть такое свидетельство, и ему положена выплата, то не нужно никуда бежать и менять документ на российский, - отмечает Людмила Кудрявцева.

Дело в том, что все свидетельства о рождении украинского образца уже были занесены в базу данных ЗАГСа РФ, которую использует и Пенсионный фонд.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ

Для того, чтобы получить выплату на ребенка, родителям нужно заполнить заявление на портале госуслуг до 1 октября текущего года. Если учетная запись на портале не подтверждена, нужно прийти в МФЦ, Пенсионный фонд или банк РНКБ.

КОМУ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФ РФ

Есть отдельные категории граждан, которым нужно не только написать заявление, но и явиться в клиентскую службу отделения Пенсионного фонда РФ в Крыму.

- В первую очередь, это опекуны ребенка, поскольку в электронных базах данных у нас нет этих граждан. Опекун должен прийти в клиентскую службу, подать заявление, иметь при себе свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка, на которого будет подано заявление, а также СНИЛС свой и ребенка. Мы окажем содействие на право получения данных средств опекуном, - заявила управляющая отделением ПФР по Крыму.

Кроме того, обратиться в клиентские службы должны те граждане с паспортами РФ, чьи дети имеют свидетельства о рождении в других государствах.

- Например, граждане России некоторое время проживали в других странах, родили там детей, а потом решили вернуться обратно. У их детей не российские свидетельства о рождении. Если родители уже получали маткапитал, то обращаться в клиентскую службу не нужно, потому что они есть в базах данных.

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