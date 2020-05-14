2020-05-13T19:39:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 мая 2020: Все больше зараженных медиков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 14 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму все больше медиков с подтвержденным коронавирусомВ Крыму все больше медиков с подтвержденным коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости по состоянию на 13 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ

В Алуштинской горбольнице зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших - медицинские работники.

В Роспотребнадзоре отметили, что в общей сложности заболели уже 15 сотрудников этой больницы. Причина, по мнению специалистов ведомства - нарушения противоэпидемического режима внутри отделения.

Кроме того, крупная вспышка заболеваемости - в Сакской райбольнице, там коронавирус нашли у 15 врачей и еще у 7 пациентов.

Планируется провести служебное расследование.

ПРОВЕРКИ УСИЛИЛИ

С 12 мая в Крыму действует обязательный масочный режим. Полиция Крыма патрулирует города полуострова в усиленном режиме, особенно - Симферополь.

За минувшие сутки уже составили более 200 админпротоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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