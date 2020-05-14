Эксперт: Срыв курортного сезона 2020 погубит 90% отрасли гостеприимства Крыма

Срыв летнего курортного сезона погубит 90% отрасли гостеприимства. Это касается не только Крыма, а всех рекреационных территорий России, считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

- В курортных регионах все понимают, что если 1 июня они не откроются, тогда до 90% индустрии перестанет существовать, - говорит Волков. - В зиму они уйдут без средств к существованию, и к следующему сезону их уже не будет.

Туристическая отрасль ждет смягчения режима и поэтапного выхода из ограничений. Рекомендации Роспотребнадзора по санэпидрежиму в санаторно-курортном секторе не выполнимы, поскольку требуют полного переформатирования работы с реконструкцией помещений, заменой материалов всех поверхностей на моющиеся, одновременным заселением туристов.

- К сожалению эти рекомендации не были согласованы с бизнесом и не имеют основы для реализации, - утверждает Волков. - Если мы говорим об общепите или санаторно-курортной сфере, то выйти сегодня в работу не получится.

Общепит рухнет вместе с гостиничным секторомФото: Анна КИРИЕНКО

Причем речь идет не только о гостиницах и отелях. В индустрию гостеприимства входит сектор общественного питания, санатории и пансионаты, которые подчиняются разным министерствам, но все завязаны на туристов.

По информации Ассоциации рестораторов и отельеров России, около 50% всех сотрудников общепита уволены, либо находятся в отпуске без содержания. Более 70% объектов не работают и не намерены открываться при существующих требованиях.

- Мы не понимаем с коллегами, почему нельзя открыть летние площадки и террасы с социальным дистанцированием? Так работает продуктовый магазин и заправочная станция, и другие объекты сферы услуг, которые сегодня открываются, - отмечает Алексе Волков.

Принятые на государственном уровне меры поддержки показали свою неэффективность. Из 4 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере гостеприимства, получить помощь смогут не более 3%. Остальные либо не походят по условиям, либо не хотят ввязываться в кредиты, не понимая перспективы работы.

Основной запрос сейчас на официальное признание банкротом, чтобы избежать долгов по лизингу оборудования, налогам и прочим платежам, которые не отменены, а лишь отсрочены на время.

- Реальная мера - скорейшее открытие. Соблюдая правила безопасности и выполняя посильные санитарные нормы развивать внутренний туризм. Это уникальный момент, которого никогда не было и вряд ли когда-нибудь будет, - считает представитель отраслевого объединения.

Свои предложения по санитарно-эпидемическим мероприятиям представители отрасли уже направили в Роспотребнадзор и ожидают решения на федеральном уровне. Кроме того, по поручению Федерального агентства по туризму к 1 июня должен быть разработан национальный план выхода отрасли из кризиса. Крым готовит свои предложения в документ от представителей союза гостеприимства и отраслевых объединений.

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