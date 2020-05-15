Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 мая 2020: Открывается второй ковид-госпиталь

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости по состоянию на 15 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

ВТОРОЙ КОВИД-ГОСПИТАЛЬ

В Крыму откроют второй специализированный инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Он появится на базе Ялтинской горбольницы.

Всего там будет 70 коек.

Напомним, сейчас в Крыму специализированный госпиталь работает на базе городской больницы №7 Симферополя. Там 288 коек, из них 118 уже заняты.

МАССОВО ТЕСТИРОВАТЬ НА КОРОНАВИРУС ПРИЕЗЖИХ НЕ БУДУТ

В Роспотребнадзоре считают, что массовое тестирование всех приезжающих в Крым туристов на наличие коронавируса не имеет смысла, так как диагностика занимает время, а экспресс-тесты все равно требуют подтверждения и повторных анализов обычным способом. Из-за длительного инкубационного периода в первые дни после прибытия тесты малоэффективны.