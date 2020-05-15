Оглашаем победителей: «Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Дети дома»

Вчера, 14 мая, официально завершился масштабный фотоконкурс КП-Крым «Дети дома» - и мы готовы назвать победителей!

Напомним, фотоконкурс «Дети дома» стартовал в середине апреля. На первом этапе читатели загружали в открытый альбом «Комсомолки» ВКонтакте самые яркие фотографии со своей семьей на карантине.

Далее редакция «Комсомолки» определила 15 лучших, на наш взгляд, фото - по пять в каждой номинации: «Школа дома», «Предки в шоке» и «Счастливы вместе».

С 2 по 14 мая включительно читатели на сайте КП-Крым могли проголосовать за понравившуюся фотографию. В каждой номинации победило фото, набравшее максимальное количество голосов.

ИТАК, НАШИ ТРИУМФАТОРЫ!

1. В номинации «Школа дома» победила работа Климентия Костюка с подписью: «Он сказал: «Поехали!»

Климентий Костюк

2. В номинации «Предки в шоке» победила работа София Коломиец с подписью: «Ударим силиконовым пистолетом по коронавирусу!».

София Коломиец

3. В номинации «Счастливы вместе» победила работа Ксении с подписью: «Пираты на карантине. Капитан Ксюша Молочный Зуб тренирует свою бравую команду в любимой пиратской настольной игре».

Ксения

Поздравляем победителей!

Генеральный партнер фотоконкурса — кондитерская фабрика «Хлебный спас», партнеры ТМ СарБио и магазин канцтоваров «Радуга» подготовили для победителей подарки!

Кроме того, «Комсомолка» дарит именной диплом трем нашим счастливчикам!

ВАЖНО! «КП-Крым» свяжется с победителями для уточнения личных данных и времени вручения призов в начале следующей недели.

КП-Крым искренне благодарит всех участников фотоконкурса «Дети дома» и надеется, что наши читатели и дальше будут активно принимать участие в новых проектах.

Следующий фотоконкурс — СТАРТУЕТ УЖЕ 18 МАЯ! Он должен прийтись по душе любителям домашних животных!

Следите за проектами «Комсомолки», будьте здоровыми, активными и информированными вместе с нами!