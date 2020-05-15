В Крыму начали тестировать на коронавирус госслужащих и врачей

В Крыму начали тестировать на коронавирус госслужащих, работников государственных и муниципальных предприятий. Скрининг должен помочь найти бессимптомных носителей covid-19.

- Будут проведены скрининги, в первую очередь, по тем органам власти, ГУП и муниципальным учреждениям, которые ведут прием граждан, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Уже сегодня с утра начались. В том числе и медицинских работников крупных республиканских учреждений. Поставлена задача - у всех работников скорой медицинской помощи по городам и районам собрать скрининги и доставить на проверку в лаборатории .

Сейчас в республике проводят около 400 исследований в день. Мощностей лабораторий не достаточно для дополнительных исследований, которые хоть и не являются обязательными, но дадут общую картину заболеваемости в регионе, с учетом большого количества бессимптомных форм.

- У нас не очень высокий охват тестированием, - признала глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Вчера по моему обращению в федеральную службу Анной Поповой принято решение о направлении нам дополнительных бригад для увеличения объема тестирований. С Минздравом отработаны вопросы по проведению скрининга среди здоровых лиц. Таким образом, мы сможем иметь обоснованную картину для проведения дальнейших мероприятий.

По состоянию на 15 мая в Крыму зарегистрировано 259 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 87 человек, пятеро скончались.

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