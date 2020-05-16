2020-05-16T01:20:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 мая 2020: Еще один пациент скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 16 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму все больше зараженных коронавирусомВ Крыму все больше зараженных коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости по состоянию на 16 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

ПРОТЕСТИРУЮТ ЗДОРОВЫХ

В Крыму начнут тестировать на коронавирус с виду здоровых граждан, которые потенциально могут быть бессимптомными носителями covid-19. Первые в очереди на скрининг - сотрудники скорой помощи, а также работники муниципальных и государственных предприятий, госслужащие, которые контактируют с людьми, ведут прием граждан.

Чтобы увеличить количество проводимых ежесуточно тестов, в Крым командируют по решению Роспотребнадзора дополнительные бригады специалистов.

УМЕР ПАЦИЕНТ

Пятый пациент, у которого ранее подтвердили коронавирус, умер в инфекционном госпитале. Это 85-летний житель Алушты.

Мужчины не стало утром 15 мая, у него было множество хронических заболеваний.

Ранее в Крыму скончались еще 4 пациентки с коронавирусом. У них тоже были сопутствующие хронические заболевания, которые дали осложнения инфекционной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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