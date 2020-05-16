Режим самоизоляции в Крыму с 18 мая будет носить рекомендательный характер. Строгие ограничения продолжают действовать для граждан в возрасте 65+ и страдающих хроническими заболеваниями.

Изменения отражены в новой редакции указа главы Крыма о повышенной готовности к ЧС по коронавирусу. Отменено требование соблюдать режим самоизоляции до 31 мая с передвижением только в магазины, аптеки, к месту работы и обратно со справкой от работодателя. Гражданам рекомендуется ограничить поездки и не покидать жилище без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов.

Требования к обязательной двухнедельной изоляции приезжих из других регионов РФ и из-за рубежа сохраняются, как и действие масочного режима в общественных местах, термометрия и соблюдение социальной дистанции. Отменен пункт об ограничении транспортного сообщения на междугороднем и межрегиональном сообщении, однако льготный проезд по-прежнему ограничен до 31 мая.

Крымчанам разрешили заниматься спортом, но при соблюдении дистанции не менее 5 метров друг от друга.

В документе также прописаны все сферы экономической деятельности, которые с 18 мая возобновят работу. Под запретом остаются гостиничное и ресторанное хозяйство, кинотеатры и зоопарки,музеи и любые массовые мероприятия.

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