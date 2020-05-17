В Крыму за сутки короновирусом заболели 9 человек

Очередной день в Крыму - вновь новые случае заражения коронавирусом. На сей раз медики выявили 9 человек с подтвержденным диагнозом.

Впрочем, есть и хорошие новости: из 9 заболевших 7 уже находились в обсерваторах под наблюдением и лишь в двух случаях источник заражения пока неизвестен.

- По прежнему у нас самая неблагополучная обстановка в Саках и Сакском районе. Очаг инфекции в сакской больнице получил вторичное распространение и перешел уже на домашние очаги. Из 5 новых случаев в Саках трое - это медицинские работники, врач и две медсестры. И еще один медработник - это сотрудник поликлиники, который работал в стационаре, - рассказала глава Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.

Также в Саках был подтвержден один случай в домашнем очаге, где у семьи из 5 человек ранее подтвердили коронавирус.

Кроме того, в Симферополе cоvid-19 подтвердили у медработника, а также у одного из горожан, который прошел скрининг. Оба помещены в 7-ю городскую больницу.

Один случай был выявлен в Красноперекопском районе, в очаге по селу Победное. Последний заболевший - житель Феодосии, который недавно вернулся из Санкт-Петербурга. Все лица с подтвержденным диагнозом находятся в обсерваторах.

- Ситуация пока неплохая, если все будут соблюдать самодисциплины, мы надеемся, что эпидемию мы остановим или по крайней мере замедлим ее распространение, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Итого на 17 мая в Крыму диагностировали 281 случай заражения коронавирусом.

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