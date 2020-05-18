Ипотека под 6,5% или аренда жилья: Какой вариант выгоднее в Крыму

Ипотека или аренда? Такой выбор необходимо будет сделать, если нет своего жилья. При аренде приходится отдавать деньги «в никуда», а ипотеку многие воспринимают как тяжелое бремя на 10-20 лет. Что же выбрать? «Комсомолка» разбиралась вместе с сотрудниками банков.

Понятно, что аренда жилья может быть спасательным кругом на первое время, пока вы не накопили на первый взнос. Однако в перспективе эксперты советуют рассмотреть покупку недвижимости по ипотеке. Особенно это выгодно сейчас, поскольку начала работать госпрограмма льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках по ставке 6,5% годовых. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства РФ. К программе подключился РНКБ банк. В финучреждении сообщили, что жители полуострова подали больше тысячи заявок на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

Средняя сумма по одобренным банком кредитам в рамках данной программы составляет 2,45 миллиона рублей. Первые кредиты по ставке 6,5% банк выдал на приобретение жилья в новых ЖК в Симферополе и Севастополе. Кстати, в условиях пандемии коронавируса не нужно приходить в офис, поскольку заявку на получение ипотечного кредита можно подать онлайн.

- Спрос на жилье в рамках «Госпрограммы 2020» уже сейчас очень высокий. Тысячи семей смогут приобрести собственную квартиру в новых жилых комплексах по сниженной процентной ставке, - говорит председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин. - Мы рассчитываем выдать в рамках льготных ипотечных кредитов около 10 миллиардов рублей. Это не только обеспечит возможность приобретения жилья на максимально выгодных условиях, но и благоприятно повлияет на развитие рынка жилищного строительства в целом.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ ПОД 6,5%

Итак, разбираемся, кто может получить жилищный кредит. Для того, чтобы банк выдал займ по льготе, не обязательно иметь детей или родственников на иждивении. Программа не устанавливает и обязательный официальный доход. Основные требования: заемщик и созаемщик (при необходимости) должны быть гражданами РФ, им должно быть не меньше 21 года на момент заполнения анкеты на получение кредита и не больше 70-ти на дату последнего платежа. Общий трудовой стаж заемщиков должен быть не меньше года, а на текущем месте работы – от полугода.

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРОГРАММА

Срок действия программы, к сожалению, ограничен - получить ипотеку по льготной ставке можно только до 1 ноября текущего года.

КАКОЕ ЖИЛЬЕ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО КУПИТЬ

Ограничений по площади или самой стоимости недвижимости программа не предусматривает. Однако ограничена сумма кредита – для Крыма она составляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос должен составлять не меньше 20% от стоимости жилья. Недвижимость можно купить на первичном или вторичном рынке (условия смотрите в каждом банке индивидуально). Кстати, первый взнос можно оплачивать маткапиталом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Давайте рассмотрим пример ипотеки по госпрограмме в 6,5% годовых. Например, вы хотите купить однокомнатную квартиру общей стоимостью 2,7 миллиона. Необходимо вложить первоначальный взнос в размере 540 тысяч рублей (20%). В банке вам дадут 2 миллиона 160 тысяч на срок, например, в 20 лет. Ежемесячный платеж составит 16 137 рублей. За такие деньги сейчас трудно снять хорошую однокомнатную квартиру. А у вас она будет официально в собственности, параллельно можно делать в ней ремонт, что практически невозможно на съемном жилье. При ставке 6,5% переплата за 20 лет составит 1,7 миллиона рублей. Если же брать займ на 10 лет, переплата составит всего 783 тысячи, но и платить в месяц придется 24 500 (как цена за аренду двухкомнатной квартиры).