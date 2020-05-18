«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый главный крымский кот-2020»

Какой крымчанин не любит котиков? Эти милые, вальяжные и своенравные пушистики навсегда завоевали любовь сотен тысяч жителей полуострова. Показательно, что именно коты стали одним из символов Крыма и его перемен в последние годы.

Вспомнить хотя бы знаменитую фотографию 2014 года, где российский солдат бережно передает мальчику рыжего котика. Фото тогда облетело весь мир, а позже тот самый кот был увековечен в памятнике «Вежливым людям» в Симферополе.

Ну и как же обойтись без настоящей знаменитости всероссийского масштаба — кота Мостика. Именно под его чутким руководством и строгим контролем был построен Крымский мост — настоящий символ воссоединения Крыма с Россией.

Сейчас у главного инспектора автомобильного и жд-переезда через Керченский пролив десятки тысяч подписчиков в соцсетях, а сувениры с изображением усатого прораба до сих пор с удовольствием раскупают туристы.

Но и у вашего питомца теперь есть уникальный шанс прославиться! «Комсомольская правда-Крым» запускает фотоконкурс «Самый главный крымский кот-2020». Мурчащие участники получат свою порцию умиления и славы, а победители — призы от наших спонсоров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР фотоконкурса «Самый главный крымский кот-2020» - сеть зоомагазинов в Крыму «Любимец».

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

- Сделайте фотографию своего любимого котика

- Загрузите фотографию через форму для загрузки (кнопка "Принять участие в конкурсе" размещена ниже, фотографии модерируются, снимок появляется на сайте в течение суток)

- Чтобы повысить шанс на победу, напишите короткий рассказ о самых смешных выходках питомца.

- Вступите в группу ВКонтакте зоомагазина «Любимец» - https://vk.com/public178884627

- Голосуйте за вашего любимца 1 раз в 24 часа.

Голосование продлится до 19 июня!

КАК ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШИХ?

Победителя фотоконкурса «Самый главный крымский кот-2020» определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на сайте КП-Крым. Выиграет питомец, набравший наибольшее количество лайков.

Кроме того, генеральный партнер фотоконкурса – сеть зоомагазинов «Любимец» - выберет своих победителей в трех номинациях:

- Супер-кот

- Замурчательный проказник

- Самый обаятельный и привлекательный кот

ЗВЕЗДА В ЖЮРИ

Знаменитый кот Мостик будет членом жюри фотоконкурса «Комсомолки» и выберет лучшего кота в дополнительной номинации - «Главный домоуправитель».

Мостик обязательно передаст привет победителю и подарит восходящей звезде памятный приз.

КАКИЕ ПРИЗЫ?

Главный приз - двухмесячный запас корма Royal Canin от сети зоомагазинов «Любимец», а также слава, любовь поклонников и звание «Звезда соцсетей» достанутся котику, набравшему больше всего лайков.

Специальные призы. Счастливчики в номинациях «Супер-кот», «Самый обаятельный и привлекательный» и «Замурчательный проказник» получат от зоомагазина «Любимец» запасы корма Royal Canin.

Внимание!

Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.

Сеть зоомагазинов "Любимец"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА — СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ «ЛЮБИМЕЦ» В КРЫМУ

Прежде чем заводить домашнего любимца, обязательно нужно подумать о его рационе. Да, кошки и другие домашние питомцы едят обычные продукты, но это совсем не подходящая еда для ваших любимых кошечек.

Для правильного и сбалансированного питания животное должно получать определенное количество белков и жиров, часть углеводов, минералов и витаминов.

В ассортимент сети зоомагазинов «Любимец» в Крыму входят корма и лакомства для кошек, собак, грызунов, птичек, рыбок и других аквариумных питомцев.

В магазине «Любимец» крымчане могут приобрести высококачественные корма компании Royal Canin, Mars и других производителей.

Например, продукты Royal Canin, которые считаются одними из лучших в мире, производятся с учетом пищевых потребностей котов, их здоровья, возраста и образа жизни.

В ассортименте кормов Royal Canin есть диетические и повседневные корма для кошек, продукты для котят до года и взрослых кошек, полнорационные корма для кошечек возрастом 7+ и пожилых котов, которые прожили уже больше 12 лет.

Особо стоит отметить, что корма Royal Canin разработаны ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой породы кошек — это уникальная особенность, которая выделяет продукты Royal Canin среди других кормов.

Кроме того, в сети «Любимец» можно приобрести все необходимое для ухода и развития домашних питомцев, а также различные аксессуары: игрушки, одежду, поводки и намордники, аквариумы и клетки, все для зоотуалета, лежанки, когтеточки и домики.

Для домашнего любимца — все самое лучшее!

КОНТАКТЫ СЕТИ ЗООМАГАЗИНОВ «ЛЮБИМЕЦ» В КРЫМУ

Адрес главного магазина «Любимец»: Симферополь, ул. Залесская, 78.

Телефон: +7 (978) 750-36-98

Страница ВК: https://vk.com/public178884627

Инстаграм: https://www.instagram.com/crimeapetshop/

КОНТАКТЫ ВСЕХ МАГАЗИНОВ ПО КРЫМУ — ПО ССЫЛКЕ: https://cloud.mail.ru/public/2mcu/46yMyueTZ