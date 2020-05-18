18 мая на территории Республики Крым стартовал новый этап процедуры MNP (перенос мобильного номера) – расширилась ее география на Краснодарский край. Это значит, что теперь не только абоненты крымских операторов, но и компаний сотовой связи Краснодарского края смогут сменить своего оператора, не меняя при этом номера. Первый переход к новому оператору связи с сохранением номера – бесплатный!

Но это еще не все! Для всех, кто переходит в Win mobile со своим номером, компания приготовила отличный подарок: скидка 50% на два самых популярных тарифа – «Хит» и «ПроСто»!

Ваша жизнь немыслима без интернета, обожаете общаться с друзьями в социальных сетях любите смотреть и качать фильмы?

Ваш тариф - «ПроСто» - с безлимитным интернетом и высокой скоростью передачи данных. А 400 минут бесплатных звонков в месяц на всех операторов России, Республики Крым, города Севастополя и Краснодарского края – для вас, любители поболтать. И это- всего за 200 рублей в месяц до конца года!

Безлимитные звонки на всех операторов Крыма и Краснодарского края – общайся без границ и условностей на тарифе «Хит» всего за 125 рублей в месяц.

Но это не все. Еще вы получаете 10 Гб трафика ежемесячно и бесплатный трафик в мессенджерах: Viber, WhatsApp, Skype до конца года, который не расходует основной пакет в 10 Гб!

С момента появления информация о старте MNP за 2 выходных дня на сайте компании было оставлено более 1000 заявок на переход!

- Мы этого ждали и серьезно готовились к притоку новых абонентов, - отметили в компании,

- За 6 лет работы в Крыму и Севастополе мы построили высокотехнологичную, качественную сеть: более 3000 базовых станций, километры волоконно-оптической линии связи, собственный Центр обработки данных, а также удобные и доступные тарифы под любую потребность абонента - и с безлимитными звонками, и с безлимитным интернетом, - все это, я уверен, позволит сотовому оператору Win mobile стать естественным выбором крымчан и гостей Республики, - отметил генеральный директор компании К-Телеком (ТМ Win mobile) Сергей Рубцов.

Перейти со своим номером в сеть Win mobile любой человек сможет, посетив салон связи одного из крупнейших сотовых операторов Крыма, пункты приема заявлений на переход. полный список есть на сайте: https://www.mobile-win.ru/services/pereiti_v_win_mobile либо дистанционно, заполнив заявку на сайте: https://www.mobile-win.ru/services/sim_karta_na_dom

Win mobile. Твоя новая степень свободы!

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