Междугородние автобусы в Крыму: Как изменилось расписание с 18 мая 2020 года

В Крыму с 18 мая 2020 года разрешили движение междугородних автобусов и троллейбусов.

По данным Министерства транспорта РК, междугородние автобусы в настоящее время курсируют с 5.00 до 11.00 и с 16.00 до 21.00 по расписанию выходного дня.

Возобновили движение следующие рейсы:

- «Раздольное - Симферополь» («Симферополь - Раздольное»)

- «Армянск - Симферополь» («Симферополь - Армянск»)

- «Нижнегорский - Симферополь» («Симферополь - Нижнегорский»)

- «Советский - Симферополь» («Симферополь - Советский»)

- «Кировский - Симферополь» («Симферополь - Кировский»)

- «Щелкино - Симферополь» («Симферополь - Щелкино»),

- «Щелкино - Керчь» («Керчь - Щелкино»)

- «Керчь - Симферополь» («Симферополь - Керчь»)

- «Феодосия - Симферополь» («Симферополь - Феодосия»)

- «Судак - Симферополь» («Симферополь - Судак»)

- «Ялта - Симферополь» («Симферополь - Ялта»)

- «Евпатория - Симферополь» («Симферополь - Евпатория»)

- «Черноморское - Симферополь» («Симферополь - Черноморское»)

- «Черноморское - Евпатория» («Евпатория - Черноморское»)

- «Джанкой - Симферополь» («Симферополь - Джанкой»)

Также курсирует троллейбус «Симферополь - Ялта».

Пригородные автобусы и троллейбусы ходят ежедневно с 05.00 до 21.00 по расписанию выходного дня.

Уточить расписание междугородних автобусов можно на сайте ГУП РК «Крымавтотранс» или по телефону горячей линии +79788357557.

ПРОДАЮТ НЕ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ БИЛЕТОВ

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора временно ограничено количество билетов на проезд в междугородних автобусах: из-за угрозы коронавируса нужно рассаживать пассажиров на расстоянии, поэтому в продажу поступают билеты лишь на 50% мест для сидения.

- Могут возникать ситуации невозможности посадки пассажиров на промежуточных остановках по маршруту, - отметили в Минтрансе РК.

В случае, если вы не смогли уехать на нужном автобусе из-за ограничения количества продаваемых билетов, необходимо обращаться на горячую линию +79788357557.

В Минтрансе РК пообещали увеличивать количество рейсов в случае поступления большого количества подобных жалоб.