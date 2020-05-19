2020-05-19T15:33:57+03:00
Общество

Междугородние автобусы в Крыму: Как изменилось расписание с 18 мая 2020 года

В Крыму с 18 мая 2020 года возобновили движение междугородние автобусы. Читайте в нашем материале новое расписание движения
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму с 18 мая 2020 года снова ходят междугородние автобусыВ Крыму с 18 мая 2020 года снова ходят междугородние автобусыФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму с 18 мая 2020 года разрешили движение междугородних автобусов и троллейбусов.

По данным Министерства транспорта РК, междугородние автобусы в настоящее время курсируют с 5.00 до 11.00 и с 16.00 до 21.00 по расписанию выходного дня.

Возобновили движение следующие рейсы:

- «Раздольное - Симферополь» («Симферополь - Раздольное»)

- «Армянск - Симферополь» («Симферополь - Армянск»)

- «Нижнегорский - Симферополь» («Симферополь - Нижнегорский»)

- «Советский - Симферополь» («Симферополь - Советский»)

- «Кировский - Симферополь» («Симферополь - Кировский»)

- «Щелкино - Симферополь» («Симферополь - Щелкино»),

- «Щелкино - Керчь» («Керчь - Щелкино»)

- «Керчь - Симферополь» («Симферополь - Керчь»)

- «Феодосия - Симферополь» («Симферополь - Феодосия»)

- «Судак - Симферополь» («Симферополь - Судак»)

- «Ялта - Симферополь» («Симферополь - Ялта»)

- «Евпатория - Симферополь» («Симферополь - Евпатория»)

- «Черноморское - Симферополь» («Симферополь - Черноморское»)

- «Черноморское - Евпатория» («Евпатория - Черноморское»)

- «Джанкой - Симферополь» («Симферополь - Джанкой»)

Также курсирует троллейбус «Симферополь - Ялта».

Пригородные автобусы и троллейбусы ходят ежедневно с 05.00 до 21.00 по расписанию выходного дня.

Уточить расписание междугородних автобусов можно на сайте ГУП РК «Крымавтотранс» или по телефону горячей линии +79788357557.

ПРОДАЮТ НЕ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ БИЛЕТОВ

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора временно ограничено количество билетов на проезд в междугородних автобусах: из-за угрозы коронавируса нужно рассаживать пассажиров на расстоянии, поэтому в продажу поступают билеты лишь на 50% мест для сидения.

- Могут возникать ситуации невозможности посадки пассажиров на промежуточных остановках по маршруту, - отметили в Минтрансе РК.

В случае, если вы не смогли уехать на нужном автобусе из-за ограничения количества продаваемых билетов, необходимо обращаться на горячую линию +79788357557.

В Минтрансе РК пообещали увеличивать количество рейсов в случае поступления большого количества подобных жалоб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как в Симферополь тянут воду из Ивановского водозабора
Больница Бахчисарая осталась без света из-за аварии
В Крыму полицейские крышевали притон интимных услуг
Китайцы отправили в Крым 50 тысяч защитных масок
Возможность старта курортного сезона в Крыму 2020 обсудят 26 мая
Нарушителей масочного режима в Крыму будут поджидать казаки
За нарушение масочного режима в Крыму составлено 48 протоколов
За сутки в Крыму 23 человека были направлены в обсерватор
Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 19 мая 2020 года в Крыму: 4 человека в реанимации
Через год курортную недвижимость Крыма ждет небывалый спрос
В Крыму выявили 4 новых случая заражения коронавирусом, среди них - медики
Погода в Крыму на 19 мая: без осадков и тепло до +26
В Симферополе рассказали, как записать ребенка в дежурную группу детсада
В Симферополе и Севастополе 19 мая произойдет масштабное отключение электричества
Часть Симферополя и района останется без воды 19 мая
Теперь нужно быть внимательными: Отдыхающие встретили на пляже в Керчи змею
В Крыму возобновили движение по 100 междугородним маршрутам
В Севастополе прошел суд по делу резонансного убийства в баре
В Ялте дерзкий кавказец ограбил дом и уехал на хозяйской «Ниве»
В Крыму 36 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей в июне
Последние звонки для крымских школьников пройдут в режиме онлайн
Джемилев предположил, что Крым может стать частью Украины при смене президента РФ
Медикам и соцработникам Крым продлили льготный проезд
Аксенов рассказал, при каких условиях в Крыму могут ужесточить режим самоизоляции
Летние лагеря и кружки при школах в Крыму не будут работать в этом сезоне
В Крыму за сутки выявили 13 человек с коронавирусом
Возложение цветов и зажжение свечей: Как в Крыму почтят память жертв депортации