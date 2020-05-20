С 18 мая в Крыму стартовал новый этап процедуры MNP

Номер телефона уже давно стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Бесчисленное количество сервисов и услуг привязано к номеру: банковские карты, аккаунты в социальных сетях, электронная почта, онлайн-приложения, государственные интернет-сервисы и так далее. Часто абоненты хотят сменить своего мобильного оператора, в поисках лучшего качества связи и более интересных тарифов, но, как правило, останавливает именно изменение номера телефона.

В России уже много лет действует процедура MNP - возможность сохранения номера мобильного телефона при смене оператора связи в рамках одного региона.

С 18 мая в Крыму стартует новый этап процедуры MNP – ее география расширяется и на Краснодарский край! Это значит, что теперь не только абоненты крымских операторов, но и мобильных компаний Краснодарского края смогут сменить своего оператора, сохранив при этом номер телефона.

Процедура MNP в Крыму для первого перехода – бесплатная.

- Запуск процедуры MNP на территории Республики Крым пойдет на пользу всем крымчанам. Мы твердо убеждены, что сохранение номера абонента при переходе от одного оператора к другому является законным правом абонента и главным признаком конкурентности рынка, - отметил генеральный директор ООО «К-Телеком» (ТМ Win-mobile) Сергей Рубцов. – Высокое качество связи, удобные и доступные тарифы под любую потребность абонента - и с безлимитными звонками, и с безлимитным интернетом, -я уверен, позволит сотовому оператору Win mobile стать естественным выбором крымчан и гостей Республики.

Какие тарифы доступны для перехода в Win-mobile с сохранением номера?

Специально для абонентов, которые выберут компанию Win mobile в качестве своего сотового оператора через процедуру MNP, мы предлагаем со скидкой 50% до конца года два супер-популярных тарифа – «Хит» и «ПроСто».

Нужен безлимитный интернет? Подключайся на тариф «ПроСто» и мир твоих возможностей в сети интернет будет безграничным. Кроме того, существенный плюс тарифа - 400 минут бесплатных звонков в месяц на операторов России, Республики Крым, Севастополя и Краснодарского. Все это вы получите всего за 200 рублей в месяц!

Если вам необходимо постоянно быть «на телефоне», идеальным будет тариф Win-mobile «Хит» с безлимитными звонками на операторов Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Всего за 125 рублей абонентской платы в месяц, вы получите 10 Гб трафика ежемесячно и бесплатный трафик в мессенджерах: Viber, WhatsApp, Skype до конца года, который не расходует основной пакет в 10 Гб!

Win Mobile

Как перейти на обслуживание Win-mobile со своим старым номером?

Для этого необходимо заполнить заявку в ближайшем пункте приема заявления на перенос номера. Адрес таких пунктов можно посмотреть на сайте Win-mobile. Кроме того, заполнить заявку можно и дистанционно – услуга также доступна на сайте Win-mobile.

Абоненту предоставят активную SIM-карту с промежуточным номером и выбранным тарифным планом. Начать пользоваться SIM-картой можно сразу же с промежуточным номером, либо дождаться завершения процедуры MNP.

Какие документы нужны для перехода?

Для оформления заявления на перенос номера телефона абоненту нужен лишь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Каковы условия перехода на обслуживания Win-mobile?

1. Вы - владелец переносимого номера доверенное лицо владельца и имеете при себе нотариально заверенную доверенность.

2. Ваши паспортные данные в договоре на подключение номера соответствуют текущим паспортным данным

3. На момент переноса у вас нет задолженности на номере

4. Ваш номер не заблокирован

5. Номер должен быть федеральным

6. С момента последнего переноса номера прошло более 60 дней

Удобную дату и время перехода абонент может указать сам в заявлении на подключение. Минимальный срок перехода номера – 8 дней с даты заявления.

Win mobile. Твоя новая степень свободы!

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