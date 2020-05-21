Куда за время карантина потратили деньги, выделенные на питание льготников в детских садах

ТЫ ЕМУ - ПРО ФОМУ, А ОН ТЕБЕ - ПРО ЕРЕМУ

Бег по кругу - это любимый вид спорта чиновников. Не раз просил президент Владимир Путин всех министров и их подчиненных писать понятнее, создавать прозрачные и легко контролируемые системы - не слышат.

Вот, например, жительница Симферополя Иванна Разумовская уже месяц пытается общаться с властями Крыма разных уровней, но разговор не клеится. Женщина им - про Фому, а они ей снова и снова - про Ерему.

Собственно, вопрос у женщины не такой уж и сложный. Она пытается понять, почему ее и других родителей, воспитывающих малышей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), «забыли», когда составляли указы о различных мерах социальной поддержки? При том, что деньги на эту самую поддержку и так выделяются ежегодно, безо всяких ковид-пандемий.

- Школьникам, которые получали бесплатное питание за счет госбюджета, во время дистанционного обучения выдают сухие пайки или денежную компенсацию. Мы, родители детей-дошкольников с ОВЗ, тоже получали бесплатное питание за счет государства, но нам ни продуктов, ни денег не предложили. Почему? – недоумевает Иванна.

Устав получать отписки от государственных структур, женщина обратилась в «Комсомолку».

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Иванна Разумовская воспитывает дочь с алалией – тяжелым речевым нарушением. При этом неврологическом заболевании (возникает оно из-за поражения речевых центров в коре головного мозга) дети либо не говорят вообще, либо имеют очень маленький словарный запас. Чтобы научить ребенка общаться, нужны постоянные занятия со специалистами – логопедами, дефектологами.

Малышей с этим диагнозом, как и со многими другими, не относят к инвалидам, но присваивают статус «ОВЗ». В детские сады они ходят бесплатно и получают там горячее питание за счет государства – завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Деньги на это каждый год закладываются в государственный бюджет.

С апреля в Крыму перестали работать детские сады из-за угрозы коронавируса. Но ведь предусмотренные на льготников деньги поступают в бюджеты всех уровней заранее. Четырехразовое питание малыши в течение полутора месяцев не получают, сухпайки им не выдают, и возникает резонный вопрос: куда в таком случае распределили эти средства?

- Затрат на наших деток много. Диагнозы у всех разные: кому логопед, дефектолог нужен, кому физическая реабилитация. Это все платно. А половина мам, к примеру, из нашей группы вынуждены сидеть дома, потому что детки сложные, нужен постоянный присмотр. Нагрузка на такие семьи выше, конечно же, и мы не откажемся от любой помощи, тем более что средства на питание должны быть уже заложены в бюджете, - рассуждает Разумовская. – Даже если эти деньги уже законтрактованы, но они же есть! И они не потрачены!

Малыши с ОВЗ не могут заниматься в общих группахФото: Мария ЛЕНЦ

НЕ ПОЛОЖЕНО

Женщина решила выступить от имени всех родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и написала запрос на официальной странице главы Республики Крым.

- Написала Сергею Валерьевичу Аксенову 17 апреля в директ (личные сообщения в соцсетях, - Ред.). Мне ответили быстро, но не по существу. И ответили по телефону. Я каждый раз просила прислать мне ответ на почту с подписью ответственного лица, но так ничего и не предоставили, - говорит Иванна.

В частности, женщине перезвонила сотрудница Минобразования Крыма и сообщила, что в указе главы РК №77-У от 27 марта 2020 года в числе получателей сухих пайков указаны только дети 1-4 классов, а также школьники льготных категорий, которые ранее получали бесплатное горячее питание за счет государственного бюджета. Школьники с ОВЗ в этом перечне есть, а вот дошкольников не указали – значит, ничего не положено.

Через некоторое время раздался звонок от сотрудника управления образования симферопольской администрации. Но и там развели руками.

- В администрации вообще сказали, что у нас детские сады работают в штатном режиме, поэтому никакой компенсации не будет. Дежурные группы – это штатный режим? Спрашиваю, в каком садике организована такая группа для детей с ОВЗ… Мне ответили, мол, ну это же ненадолго. Как может аутист или ребенок с нарушением речевого развития хоть ненадолго пойти в обычную группу? – удивляется Иванна. - Меня не услышали и не разобрались.

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ

Активная мама писала властям снова и снова… но ответы были все те же. Приводим последний телефонный разговор Иванны и специалиста Минобразования РК:

- Опять к нам поступило ваше обращение, опять тот же вопрос… Данной категории детей сухой паек не предоставляется.

- Я знаю, что эти дети не включены в указ главы РК! Я прошу включить их туда - аналогично школьникам, прошу рассмотреть этот вопрос!

- Данные льготы утверждаются указами главы…

- Так я к главе и обращалась!

- Но перенаправление идет на наше министерство, профильное. <…> Мы не решаем этот вопрос, мы даем вам разъяснения.

- Ваши разъяснения не соответствуют моему вопросу!

В итоге крымчанке посоветовали снова обратиться к главе республики.

«Комсомольская правда – Крым» тоже написала запросы в профильные органы власти: администрацию Симферополя, Министерство образования, науки и молодежи РК, Министерство труда и социальной защиты, а также вице-премьеру РК Елене Романовской, курирующей социальную сферу.

Ответ пока мы получили только из Минсоцзащиты. Очень короткий: «Ваш запрос относится к ведению Минобразования». С нетерпением ждем разъяснений от остальных ведомств.

ЦИФРЫ

Пока чиновники составляют ответы, давайте немного посчитаем. В Симферополе родительская плата за детский сад составляет от 123 до 180 рублей в день – в зависимости от времени пребывания малыша в дошкольном учреждении. Более 90% этой суммы идет как раз на питание.

Из-за коронавируса детские сады не работают полноценно уже полтора месяца, это около 35 будних дней – в каждый из которых малыш-льготник с ОВЗ получил бы, как говорилось выше, четырехразовое питание за счет государства.

Если допустить, что это стоит минимальные 123 рубля в день, то на каждого малыша в течение 35 дней уже потратили бы 4 тысячи 305 рублей.

По данным республиканской госпрограммы «Доступная среда», в 2018 году в детских садах Крыма обучался 161 ребенок в ОВЗ (в том числе 89 – с инвалидностью).

Умножаем количество детей на приблизительные затраты – получаем 693 тысячи 105 рублей. Не такая уж маленькая сумма, чтобы ее «забыть» или «потерять».

И это если брать в расчет только детей с инвалидностью и ОВЗ, а за государственные деньги в детских садах питаются еще несколько категорий малышей.

Конечно же, это приблизительные расчеты и умозаключения, конкретные цифры мы ждем от профильных министерств – очень надеемся, что резонный вопрос Иванны Разумовской все же рассмотрят в ближайшее время представители власти.

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