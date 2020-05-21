Прокуратура: Медикам Симферополя не выплатили 347 тысяч рублей за работу с больными коронавирусом
Прокуратура обнаружила нарушения при начислении стимулирующих выплат медработникам Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
- Установлено, что до настоящего времени не выплачены надбавки стимулирующего характера 27 врачам, средним и младшим медицинским работникам, водителям выездных бригад скорой медицинской помощи на общую сумму более 347 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Представители надзорного ведомства внесли представление руководству Центра и потребовали выплатить причитающееся медикам.
- Ход устранения нарушений взят под контроль прокуратурой Республики Крым, - отмечается в сообщении.
Интересно, что буквально за день до этого министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов заверил журналистов, что «все вопросы закрыты», и абсолютно все, кто работает с больными коронавирусом, получили выплаты, которые учредил президент.
Путин отчитал губернаторов за невыплаты медикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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