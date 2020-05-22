Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 мая 2020: Работникам скорой не доплатили, а в обсерваторах поднимают зарплату

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости на 22 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

СОТРУДНИКАМ ОБСЕРВАТОРОВ ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТЫ

В Крыму решили доплачивать медикам и другому персоналу, который обслуживает обсерваторы.

- Они две недели находятся вне дома, в замкнутом помещении. Дифференциация труда будет, принято решение о доплатах, потому что нагрузка там выше, - заявил на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам вице-премьера Елены Романовской, доплату начислят не только за май, но и за уже отработанный апрель - в размере двойной заработной платы.

А ВОТ МЕДИКАМ ЕЩЕ ВЫПЛАТИЛИ НЕ ВСЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕНЬГИ

Прокуратура Крыма проводит проверку: всем ли медработникам правильно начислили учрежденные президентом РФ стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными больными.

Сотрудники надзорного ведомства выявили, что в Симферополе работникам Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи задолжали аж 347 тысяч рублей. Деньги не получили 27 сотрудников - это и врачи, и средний, и младший медперсонал, а также водители скорой.

Прокуратура поручила руководству как можно скорее начислить медикам положенные по закону деньги.