«Люблю вас. Пока»: В Крыму 15-летняя девочка сбежала от родителей в Москву во время карантина

За день до снятия режима общей самоизоляции - 17 мая - в крымском селе Трудовое произошла странная история: 15-ти летняя Мария* сбежала из дома и несколько дней не давала о себе знать. Спустя двое суток девочка написала своему отцу: «Простите меня, но в ближайшее время я не вернусь, шаг уже сделан. Совершенно не хочу продолжать эту игру. Люблю вас. Пока…».

Разволновавшись не на шутку, папа школьницы обратился за помощью в полицию и ребенка стали искать профессионалы.

Для отца девочки стало настоящим шоком, когда он узнал, что его 15-летняя дочь не просто сбежала из дома, но и смогла покинуть Крым. Мария без труда купила себе билет на самолет и дневным рейсом вылетела в Москву в день своего исчезновения.

Ни действующий режим всеобщей самоизоляции, ни патрули казаков и МВД на улицах не смогли помешать ребенку беспрепятственно добраться в столичный аэропорт и сесть в самолет.

Связаться с ребенком не могут уже неделю. Девочка выкинула свою сим-карту и перестала отвечать в социальных сетях. Что могло подтолкнуть подростка к такому поступку – остается только гадать. До этого школьница никогда не сбегала из дома и не имела проблем с законом.

Как удалось выяснить КП-Крым, сегодня девочка может находиться в Москве у своего знакомого. Органы внутренних дел столицы уже отрабатывают эту версию.

Но более всего интересно следующее: 15-летния Мария принадлежит к числу поклонников аниме (японских мультфильмов). И все бы ничего, если бы не один факт – юная крымчанка фанатеет от жанра яой. Это мультфильмы про красивых мальчиков, состоящих в гомосексуальных отношениях. Таких как Мария называют «яойшицами».

Некоторые из них объясняют свое увлечение протестом против сексизма и мужского шовинизма. Причем люди, провозглашающие себя яойщицами, могут придерживаться традиционной сексуальной ориентации.

Против какого именно сексизма могла протестовать пропавшая школьница из Крыма – выяснит следствие. Но только после того, как девочку найдут и опросят.

* Имя изменено

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