2020-05-23T08:28:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 мая 2020: Зараженных все больше, предприятия закрывают за нарушения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 23 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Новых зараженных регистрируют каждые сутки. Фото: Архив КПНовых зараженных регистрируют каждые сутки. Фото: Архив КП
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

В ЯЛТЕ НЕ СОБЛЮДАЮТ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Проверяющие обнаружили скопления людей на набережной Ялты и центральном рынке. Масочный режим соблюдает только треть населения, а 70% предпринимателей не подавали уведомления правительству для работы и не ведут журналы санобработки.

Чиновники планируют составить множество административных протоколов.

Тем временем в Крыму уже временно закрыли 4 предприятия за нарушение санитарных норм. Такое решение принял суд по представлению Роспотребнадзора.

ИНОСТРАНЦА ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ

В Крыму выявили иностранца, который нарушал требования режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Полицейские оштрафовали мужчину.

Кроме того, админпротоколы составили на двух родителей, чьи дети гуляли без присмотра - а это сейчас запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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