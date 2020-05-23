Как получить выплату на ребенка с 16 до 18 лет в Крыму 2020

В связи с коронавирусом и режимом самоизоляции в Крыму учредили выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка с 16 до 18 лет. «КП-Крым» разъясняет, как получить такую выплату, какие документы нужны и куда подавать заявление.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА

Выплату можно получить на каждого ребенка, гражданина РФ, в возрасте от 16 до 18 лет (рожденного в период с 30 июня 2002 по 10 мая 2004 года включительно).

Заявление имеет право подать один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель. Опекунам нужно будет указать в заявлении номер принятого решения опекунского совета. Подтверждать документами ничего не нужно, чиновники из органов соцзащиты сами сверят данные с Минобразования РК.

Обязательное условие – родители и ребенок должны либо постоянно проживать в Республике Крым, либо быть здесь временно зарегистрированными. При этом ребенок должен обучаться в образовательной организации региона (школа, колледж или вуз).

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Власти Крыма учредили три способа подачи заявления на выплаты на детей с 16 до 18 лет.

1. Портал Госуслуг. Этот способ будет доступен с 1 июля. На портале появится отдельная вкладка для жителей Республики Крым, где можно подать соответствующее заявление.

2. МФЦ. Многофункциональные центры готовы принимать граждан с 1 июня. Специалист поможет заполнить заявление и убедится в подлинности документов.

3. Органы соцзащиты.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

К заявлению на получение единовременной выплаты на детей с 16 до 18 лет нужно приложить:

- копию паспорта гражданина Российской Федерации(заявителя);

- копию свидетельства о рождении, паспорта ребенка Российской Федерации;

- копия свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Республики Крым

В случае, если вы заполняете заявление не онлайн, а лично в МФЦ или органах соцзащиты, следует предъявить оригиналы указанных документов, чтобы специалист мог убедиться в их подлинности.

ВНИМАНИЕ! Выплата не привязана к доходам граждан, так что никакие сведения о заработной плате и финансовом положении семьи предоставлять не нужно.

Заявление должно быть зарегистрировано в соответствующем журнале, а заявителю выдают расписку-уведомление, подтверждающую этот факт.

ДО КАКОГО ЧИСЛА МОЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявления на выплаты детям с 16 до 18 лет в Крыму принимаются до 1 октября 2020 года.

КАК ДОЛГО РАССМАТРИВАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ

На принятие решения о назначении выплаты органам соцзащиты отводится 5 рабочих дней. При этом в случае, если другие ведомства задержат ответы на запросы (подтверждение паспортных данных или актовых записей о рождении ребенка), то придется подождать подольше: решение примут через 5 рабочих дней после получения ответа на запрос.

В Совете министров Крыма подчеркивают, что не планируют отказывать в выплатах из-за ошибок в одной цифре расчетного счета. По поводу подобных опечаток сотрудники органов соцзащиты будут звонить заявителям и уточнять, исправлять информацию.

КОГДА НАЧНУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДЕНЬГИ

Выплаты на ребенка с 16 до 18 лет в Крыму начнут начислять после 15 июня 2020 года.

ССЫЛКИ НА ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Выплату и порядок ее начисления утвердили двумя документами:

Указ Главы Республики Крым от 22 мая 2020 года № 168-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У»

Постановление Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 282 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 17 апреля 2020 года № 222»